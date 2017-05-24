【大成記者羅蔚舟／新竹報導】由竹科人及新竹中小學生組成的蝶影舞蹈團，繼2015年在新竹市體育館舉辦的「蝶影飛舞之女媧」為弱勢兒童圓翩翩飛舞夢的大型公益演出，獲得廣大的市民迴響與支持後，今(2017)年訂於6/3、6/7日在新竹市文化局演藝廳及新竹縣文化局演藝廳演出「蝶影飛舞之三界傳說」舞動愛心公益演出，融入中西舞蹈技巧，演出古典舞、現代舞及兒童創意舞蹈，將舞蹈藝術與公益結合，盼民眾前來欣賞，一起舞動愛心做公益。蝶影舞蹈團同時將「蝶影飛舞之三界傳說」新竹場所有門票收入盈餘轉做社會公益，捐贈新竹市東區區公所做為急難救助金及竹北場之募得發票幫助弱勢團體。蝶影舞蹈團藝術總監戴劬宸說，團員都是快樂出發，傳承舞蹈、戲劇，我們團員不只是玩票，也熟悉戲劇與舞蹈藝術，讓戲劇與舞蹈的樂趣內化大小舞者與觀賞者的心中。蝶影舞蹈團藝術總監戴劬宸說，舞團很用心推廣舞蹈藝術及從小對舞蹈藝術文化的養成，期盼未來能為台灣培養優秀的舞蹈人才。舞團為了年度的公演，編舞老師費盡心思討論，最後決定以傳統加上嶄新的舞蹈編創，將展現不同風格的中國舞意像「三界傳說」搬上舞台，呈現在大家眼前。今年「三界傳說」以欲界、色界及無色界，用舞蹈肢體演譯傳達非神、非鬼、非人也的阿修羅；禪定世界進階到三界唯心，萬法唯識的境界。將中國舞、現代舞、毯子功等技巧，中西融合並結合影像科技、燈光設計、裝置藝術以及戲劇表現手法等多項藝術元素，將舞蹈發展出更多元的表演形式，充分發揮對舞蹈藝術的熱愛，演出新的生命力。蝶影多次舉辦及參與慈善公益活動演出，也是全國舞蹈比賽常勝軍，連續13年代表新竹縣市參加全國學生舞蹈比賽總決賽，獲得優異的成績。而壓力沉重的竹科人，也加入舞蹈團，他們利用下班放假時間，自行前來團練，只為了滿足觀眾的視覺享受，精神可佩，6月3日當天在地的重機騎士團體也將到場之持。由於參與舞者成員都是上班族或是中小學甚至是幼稚園小朋友，服裝都是舞團成員自行張羅，甚至小朋友媽媽也幫忙縫製道具、戲服等，盼能展現最佳的藝術氣氛，帶動大家一起做公益。這次演出舞碼有「水墨‧荷」、「佤妹子」、「博物館驚奇夜」、「小愛神」、「落英」、「苗娃兒」、「童趣」、「星光大道」、「三界傳說」，是一場適合闔家觀賞的舞蹈饗宴，像佤妹子舞蹈是以佤族甩髮舞為基礎，舞中甩髮像火焰升騰，似瀑布飛濺，充满阿佤人特有的活力，舞蹈風格節奏强烈，動作瀟灑，展現了佤族姑娘熱情奔放、粗獷豪放的性格。「蝶影飛舞之三界傳說」購票及索票資訊網址https://www.facebook.com/dance30002015/(圖／由竹科人及新竹中小學生組成的蝶影舞蹈團，訂於6/3、6/7日在新竹市文化局演藝廳及新竹縣文化局演藝廳演出「蝶影飛舞之三界傳說」舞動愛心公益演出，將舞蹈藝術與公益結合，盼民眾前來欣賞，一起舞動愛心做公益。)