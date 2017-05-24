蒂姆-鄧肯是NBA歷史上最偉大的大前鋒，他的表現就像他的綽號「石佛」一樣穩如磐石；但是，鄧肯也有低迷的夜晚，他曾在關鍵時刻隱身淪為「空砍帝」，拿到41分15個籃板6次助攻的超級數據，但是馬刺卻輸掉了搶七大戰。

鄧肯有「石佛」的綽號，不僅因為他外表木訥、不苟言笑（他曾因為在板凳席上大笑而吃到技術犯規），更因為他穩如磐石的賽場表現。作為1997年的NBA狀元，鄧肯在菜鳥賽季打滿82場常規賽，場均可以拿到21.1分11.9個籃板2.7次助攻2.5個蓋帽，毫無懸念的當選最佳新秀；從此，鄧肯連續8個賽季的場均數據是20+10，在2002和2003年蟬聯常規賽MVP。在鄧肯19年的NBA生涯里，馬刺一直都是奪冠熱門，每個賽季都打進了季後賽，5次奪得總冠軍，其中3座總決賽MVP獎杯屬於鄧肯，即使是在他NBA生涯的最後一個賽季，40歲的鄧肯依然是馬刺的戰術核心和精神領袖。

鄧肯是毫無爭議的NBA歷史上最偉大的大前鋒，也是NBA歷史上為數不多的沒有黑點的巨星之一，不僅因為他為人低調鮮有花邊新聞，更因為他的賽場表現一如既往的穩定，在比賽的關鍵時刻總能挺身而出。但是，俗話說，「老虎也有打盹的時候」，鄧肯也曾成為「空砍帝」，也在有些比賽的關鍵時刻表現不夠給力，比如2006年的今天，馬刺與小牛的西部半決賽搶七大戰，鄧肯就成為了空砍帝，關鍵時刻隱身了。

那個賽季的馬刺是衛冕冠軍，取得了63勝19負的西部最佳戰績；而小牛是西部贏球場次第二多的球隊、只比馬刺少贏了3場球，但是由於當時的排名規則的原因只能屈居西部第四，甚至還要排在只有44勝38負的掘金後面。馬刺在季後賽首輪4-2淘汰國王晉級，而小牛以4-0橫掃灰熊挺進西部半決賽。在那輪西部半決賽里，馬刺在大比分一度1-3落後的情況下將系列賽拖入了搶七大戰，兩支常規賽60+勝的球隊迎來了真正的世紀之戰，鄧肯與諾維茨基一決雌雄。

在常規時間結束的時候，鄧肯已經得到了39分13個籃板6次助攻1次搶斷3個蓋帽的超級數據，17次投籃命中了11個，獲得了多達23次罰球機會命中了17個，帶領馬刺在常規時間只剩下21.6秒的時候還領先小牛3分，西部決賽的門票已經唾手可得，要知道馬刺在上半場結束時還落後14分。但是吉諾比利竟然在諾維茨基上籃的時候犯規，讓後者打成2+1，隨後吉諾比利的投籃和鄧肯的補籃都沒能命中，雙方進入加時。

加時賽里，鄧肯突然啞火，馬刺全隊一共10次投籃機會有7次給了鄧肯，但是他7次投籃出手僅僅命中1球，沒有獲得任何罰球機會，只得到2分2個籃板。而抵擋住了馬刺瘋狂的反撲的小牛終於在加時賽里展現了應有的實力，多點開花，在加時賽里打出了15-7的比分，最終馬刺以111-119不敵小牛，輸掉了搶七大戰，沒能創造奇迹。拿到41分（創造了個人NBA生涯季後賽單場最高得分紀錄）15個籃板6次助攻的鄧肯淪為空砍帝，關鍵時刻被寄予厚望卻突然手感冰涼，必須為馬刺的出局埋單。

穩如磐石的鄧肯也有關鍵時刻迷失的夜晚，「籃球之神」邁克爾-喬丹至今保持著NBA歷史季後賽單場最高打鐵紀錄。畢竟，即使是再大牌的巨星也是人，也有狀態不佳的時刻，偶爾的低迷才更加的真實，也讓比賽擁有更多的懸念。

（轉自頭條號：殷承元）