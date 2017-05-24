《無雙全明星》全武將模組簡要考察評析，主要內容是無雙全明星全人物模組的簡要考察和評析。除此之外也會對遊戲的戰鬥系統以及相關設定做一個簡要的介紹。希望大家能夠喜歡。

前言

本文是1.02版本的時候寫的，和1.03版本會有出入……

基本操作

鎖定：按下L2可以鎖定敵方無雙臉或者大眾臉，本作的戰場很混亂，L2鎖定還是很有用的（玩過亞爾斯蘭無雙的應該會有切膚之痛，戰場混亂+沒有鎖定是多麼蛋疼）。

翻滾（或者說迴避）：在按鍵設定中，X是跳躍和迴避，事實上，翻滾（迴避）有單獨的按鍵，就是L1+X；但因為遊戲蛋疼的設計，在所有攻擊的后搖之中按X全部會變成翻滾……好處是方便了「翻滾取消」這一操作，簡化了地面操作，缺點就是直接斷絕了「跳躍取消」這一取消方式，削弱了空連相關的打法。

受身：在空中受到攻擊時按下L1，可以從硬直狀態中回復到正常體態。然而受身後角色仍然留在空中依舊會挨打……由於本作沒有二段跳的設定，受身後依然難以脫離敵方的攻擊範圍，受身的作用非常微妙。在地面上出招時，被敵人攻擊可以通過翻滾躲避（配合技能「空蟬」，可以躲過絕大部分地面攻擊），而在空中出招時，挨打了難以脫身，空連的風險遠大於地面連。

關於屬性

本作的屬性有5種：火、冰、雷、暗、愛。每種屬性都有獨立的效果，其中主要和輸出挂鉤的只有火屬性，冰、雷、暗是純控場屬性，愛是控場和輸出都摻雜一點。具體就不多說了，建議只用火屬性就行。

英雄攻擊

傳統的無雙遊戲，在戰鬥中主要依靠角色模組自身的性能，而在無雙全明星中，由於「英雄技能、英雄連擊、英雄連鎖」的引入，使得角色模組對戰鬥的影響不再起決定性作用（或者說主要作用）。

英雄技能：可以設置四個英雄技，英雄技有buff類以及攻擊類（還有一些兩者兼備的）。攻擊類英雄技的傷害大都遠高於角色本身的c技傷害，範圍也都較大；buff類英雄技種類繁多，有「作弊」般的無敵效果，有給全c技附帶屬性的效果，還有神速、回血、加攻加防等實用效果。

英雄連擊：在c4、c5、c6出招后按下方塊可以召喚出夥伴發動c技攻擊，玩過海賊無雙3的對此應該不陌生；brave上升后，出一次c技可以附贈4個隊友的c技，輸出以及攻擊範圍一下子大幅提高（利用英雄連擊可以減小英雄技能的cd時間）。

英雄連鎖：換人攻擊，相比英雄技能和英雄連擊，實用性要差一點，但其實好好利用的話，也是非常強力的。英雄連鎖最大的情況下是5個角色同時出招，並且出的c技都是同一個。舉一個例子：隊友是有馬一、志貴，自己出c5，這兩個角色也會跟著出c5，這兩人的c5可都是大殺器呀，範圍、控場、輸出都很強，大大彌補了角色本身性能的不足。

這三者對戰鬥的平衡性影響極大（尤其是前兩者）。如果只靠人物模組本身去打，哪怕人物滿級且帶上最強力的卡片，打超難難度下的夜見篇劇情關卡難度仍然非常大，首先brave差距超過2就沒法打；其次，就算對上brave接近的，我方的輸出依然非常低，一個c技能否打出1/10的傷害都是個未知數；第三，敵方的英雄技和無雙使用的很頻繁，而我方吃2次英雄技或者無雙，就基本殘血或者直接掛了。

當然，可能有人會這麼說：本作的關卡難度設置得這麼大，是為了讓玩家好好利用英雄技能、英雄連擊和英雄連鎖，但……一旦好好利用了英雄技能、英雄連擊和英雄連鎖，這作的關卡難度會直線下降。事實上，開荒期間，我開了超難后就一直用的超難難度，用二十來級的人物打50級的關卡也沒什麼壓力的……

人物模組

作為新生代的無雙粉絲，我對英雄攻擊的設計既不是很喜歡也不是很反感；而作為半個動作遊戲愛好者，我更關心的是人物模組的設計。就本作的人物模組設計來說，我個人是非常滿意的，很多新模組設計的很新穎很有趣，從其他作品挪用過來的模組也有不少良心的改動（嘛，雖然也有一些老角色成為了模組改動的犧牲品）。下面就對全人物的模組進行介紹和評析。

按照我個人的習慣，主要考察的點有：招式的性能、對單對群的打法。招式方面，我會挑一些性能較強或是設計比較有趣的進行介紹，招式性能主要側重傷害、範圍、是否帶屬性、安全性等；打法方面，我會推薦一些實用的招式或者連招，或者操作上的一些注意事項。

這裏關於「對群」這一點做一個說明：對兩個以上的無雙臉即可稱為對群，對群戰鬥的難度是隨著敵方數量增加急劇上升的，本作高難度下的敵將使用英雄技和無雙十分頻繁，同時對陣三個以上的無雙臉時，被英雄技和無雙輪番轟炸，不僅很難出手進攻，想要生存下來也非常困難。慶幸的是，本作中遇到三個以上無雙臉的情況是很少見的，但按照個人習慣，我依然會將這一點作為考察角色模組性能的重要依據。

趙雲

清兵：c4、c6

對單：A+，c4、c5、c6

對群：A，c4

普方：用槍連續橫掃攻擊；動作流暢，範圍較大，第6下帶屬性。

無雙：用槍往前頂並打出一條龍，龍會螺旋向前突進，雖然是直線攻擊，但判定的高度和寬度都較大，射程很遠，非常實用的無雙。

主力技

c4：揮槍釋放出一條龍，龍繞一圈後向前打出；判定主要集中在正前方，範圍較大，射程較遠；身後有一定的判定，範圍不大，但有一定的防身效果；傷害中下，帶屬性，因為出招較快，且不容易將人吹飛，連招性能較好。

其他

c1+ex：c1部分是用槍向前戳一下，ex部分是跳到空中，用槍往下打；可快速接在其他c技之後使用；c1有破防效果；範圍較小，傷害中等，不帶屬性。

c3+ex：c3部分是用長槍向前連續突刺，最後用槍砸一下地；ex部分是「毒龍鑽」，前沖用槍頂人，頂住后「螺旋升空」；整個c3+ex的傷害較高，但只有c3砸地那一下帶屬性，範圍基本只針對一個人。

空a+jc：可配合c3+ex使用，空a部分為在空中用槍連續掃一下，jc部分為用槍砸地攻擊；空a和jc都不帶屬性；整套c3+ex+空a+jc的傷害很高，但因為不帶屬性，且整套連段持續時間較長，輸出效率不高，性價比一般。

c5：向前滑步並用槍攻擊斜上方；基本上只能對單，有一定的中距離追擊能力，傷害略高於c4，帶屬性，對單可連招，性能不錯。

c6：在空中揮槍並連續轉體兩（三？）圈，揮槍、轉體的同時會釋放出一條龍跟著槍的軌跡一起旋轉，最後一下槍和龍同時打向地面；範圍中等，使用中幾乎全身周圍都有攻擊判定，不是遠程攻擊，射程不如c4；c6是趙雲所有c技中傷害最高的，傷害主要集中在最後一下，龍全程帶屬性，槍只有最後一擊帶屬性（因為龍的判定更廣，基本可以認為全程帶屬性）；不容易將人吹飛，對單連擊性能較好。

打法

清兵：brave較低輸出不夠時，用c6清兵；輸出上去後用c4清兵。

對單：c4，翻滾，c4……循環；c4也可以換成c5或者c6；c4傷害一般，但因為出招較快，連擊輕鬆，總體輸出效率較高；就輸出效率來說，光一個c4就夠用了，要打連招的話，也可以帶入c1+ex、c3+ex等，總體來說，對單的玩法比較多樣化，不用僅限於c4。

對群：面對一群敵將時，將敵將引到自己正前方，用c4連續攻擊；需要注意的是，趙雲的普方在攻擊時有向前的位移，另外c4的判定只有一下，並且吹飛能力不強，容易被敵將黏上，一定要注意迴避（對群時步步為營總是好的）。

小結

1、除了c2性能較差外，其他c技性能都不錯，可玩性比較高；2、新加的龍的特效，不僅在視覺演出中比較有氣勢，對性能的提升也很明顯；3、輸出不高，但招式用起來很舒服，沒有明顯破綻，作為無雙系列招牌的「看板娘」，算是不負眾望了吧。

呂布

清兵：c4

對單：A+，c4+ex

對群：A-，c4、c6

主力技

c4+ex：c4部分為橫向揮戟，ex部分為再揮一次戟，並踩地咆哮；攻擊範圍主要集中在正面（約180度），範圍中等，最後一擊為近距離的周身判定；c4部分的傷害和ex部分的傷害接近，c4帶屬性，ex不帶屬性，整套c技的傷害較高，但略低於c3+ex；相比c3+ex，出招快且輸出穩定，更適合作為主力技。

c6：交叉揮動長戟並釋放出兩道龍捲風向前推進攻擊，最後咆哮；龍捲風出現后如果翻滾取消，則兩道龍捲風會留在原地不會向前推進，但這時候的傷害會減少很多；推出去的龍捲風範圍極大，幾乎可以覆蓋一整個據點，不過最後的咆哮範圍很小，就貼身一圈；出招中沒有以前c6的無敵效果；整個c6的傷害較高，但不帶屬性，在版邊時龍捲風無法全中，近身時發動c6會把人推開無法連擊，總體來說，輸出效果不好，但對群時，有一定的牽制能力和控場能力。

其他

c1：戟頂在身前往前沖；出招有明顯前搖，範圍中等，傷害較低，不帶屬性；因為出招快，連續使用時的輸出效率還可以，可以用「c1，翻滾，c1……循環」這樣的打法。

c2：向前跨一步，揮戟砍一下，出現一個紫黑色的波動狀球體；範圍中等，傷害較低，不帶屬性；因為出招快，傷害雖然不高，但連續使用的輸出效率還可以；連續使用時，因為c2的波動會將人打至浮空狀態，c2出招又自帶向前位移，存在打丟的可能性，需要注意。

c3+ex：c3部分為邊用戟攻擊邊向前移動，ex部分為將人抓住后按到地上（投技判定）；範圍中等，傷害較高，c3帶屬性，ex不帶屬性；由於各種原因，ex命中率非常低（原因1：c3會將人打至空中，銜接ex時，浮空的敵人會受身導致ex打空；原因2：c3會將人打至空中，銜接ex時，敵人有可能從空中落地，倒地後進入短暫的無敵狀態無法抓取；原因3：隊友的干擾；原因4： 其他秘汁判定）。

c5：用戟將人插中后連續揮戟攻擊，最後下劈；類似投技的判定，用戟插中后才會發出後續攻擊（插人的判定挺準的）；用戟戳人的範圍較小，後續攻擊範圍中等，總的傷害較高，但不帶屬性（悲劇）。

打法

清兵：主要用c4+ex，輸出夠，範圍也足夠；c6雖然範圍很大，但需要全段命中才有足夠的傷害，並且龍捲風在場時敵兵不容易刷新，清兵效果一般。

對單：c4+ex，翻滾，c4+ex……循環。

對群：c4+ex或者c6。敵將不是很多的時候，c4+ex對正面以及側面的壓制力很強，對群壓力不大；人數較多時，只能將敵將引到正前方，並用c6耗，但由於出招靠後再加上c6出招沒有無敵效果，對群壓力還是比較大的。

小結

1、這作的呂布有點尷尬，c技大多中看不中用：新改的c6看似加強實則削弱，氣勢十足但性能一般；6個c技中，只有c3、c4的前半段帶屬性也是惡意滿滿；2、不過話又說回來，雖然這作的呂布沒法作為「最強角色」傲視群雄，但還是有中上性能的。

王元姬

清兵：c4、c6

對單：A+，c2+jc、c4+ex

對群：A-，c1+ex、c3、c4+ex

主力技

c2+jc：c2是跳起後空翻踢一腳，之後正前方落下「鏢雨」；jc是向斜下方扔鏢產生持續判定；兩招加起來的傷害較高，都帶屬性，出招靠前，輸出效率較高；缺點是浮空后處於無防備狀態，c2+jc範圍較小隻能近身使用，王元姬的普方不能對敵將產生硬直，安全性一般；只適合對單的時候小心地使用。

c4+ex：c4是向前連續跑動並扔兩波鏢，最後跳起後向斜下方扔鏢，扔完之後落地；ex為再次跳起向斜下方扔一波鏢；傷害較高，c4帶屬性，範圍較大，可以中遠距離使用，彌補了普方打不出硬直的缺點。

其他

c1+ex：c1是往斜下方扔一支鏢（動作看上去像是拍地板），ex是向前射出三支鏢，攻擊地面併產生衝擊波；c1的攻擊範圍非常小，ex為中範圍判定，傷害不高，不帶屬性，出招前搖明顯。

c3：向前以扇形扔出三波鏢；範圍中等，傷害很低，帶屬性。

c6：向前方以拋物線軌跡先後扔出兩波鏢，第二波鏢打中第一波鏢之後，所有鏢向四面八方飛散，產生大範圍判定；範圍較大，傷害較高，但因為是拋物線軌跡，對將時由於距離問題，主要的判定容易打不中，導致傷害不高。

打法

清兵：c6或者c4效果都不錯。

對單：c2+jc或者c4，c4安全性更高一點但輸出效率比c2+jc差一點。

對群：唔，雖然是個遠程角色，但因為普方不造成硬直，對群還是有些尷尬的，求穩的話就用c3慢慢耗，人不是特別多的話，就用c4浪一浪好了，c1+ex偶爾也可以用來牽制一下。

小結

作為一個美少女愛好者，我一直對王元姬喜歡不起來——這是為什麼呢？在這會兒寫小結的時候，我終於想明白了，王元姬是個面癱……好吧，言歸正傳，王元姬是全人物攻速最快的角色，初上手可能會有點鬼畜容易出錯招，需要慢慢熟悉一下~

周倉

清兵：c6

對單：S，c6、c5

對群：S，c6

主力技

c6：將武器頂在身前向前狂奔，衝刺速度非常快，衝刺距離也極遠（可以從一個據點衝到另一個據點）；粘性較強，傷害較高，帶屬性（周倉唯一一個帶屬性的c技），全中傷害應該是全形色c技中最高的；缺點是出招前搖明顯，對單影響不大，對群時容易被打斷，需要通過技能「咬緊牙關」彌補。

其他

c1：向前狂奔，碰到敵人後停下用武器打一下；範圍較小，輸出也不高，但在無人的地方可以用來趕路；衝刺到極限距離時，即使沒有碰到敵人也會用武器打一下空氣，記得算好距離提前用翻滾取消，加快趕路效率。

c5：用武器向正前方砸地，從地裏面拉出一塊巨石，巨石落地產生中範圍判定；範圍中等，傷害中等，不帶屬性，對極個別敵人，c6不是很奏效的情況下，可以用c5輸出。

打法

清兵：c6頂；若是在據點里不好控制方向，則可以用c5。

對單：1、c6頂死！2、對個別敵人c6頂不出去，那就用c5+c1的連招，「c5，c1，翻滾……c5，c1」循環。

對群：c6頂死！周倉本身沒什麼控場用的c技，但c6可以將人頂出人堆，把對群玩成對單（人多的時候，c6可以同時頂到2到3個人）；另一方面，c6命中后敵方全程浮空，無法受身也無法使用英雄技和無雙，安全性較高。

小結

1、c技的屬性給的比較坑爹，不過幸運的是c6帶屬性；2、在人群中飆車，極強極爽快的角色（飆車王我當定了！）；3、最大的遺憾是不能用自己的英雄技（加攻速加移動速度），唉，離真正的飆車王還差一步……

真田幸村

清兵：c4

對單：A+，c4

對群：B+，c4、c1

普方：用槍連續攻擊，一板一眼比較規矩的攻擊（動作甚至有些僵硬……）；第6下帶屬性；需要注意的是，幸村的第2方到第3方，第5方到第6方之間的間隙很小，出c3時容易誤出成c4，出c6時容易誤出成第6方（好在主力是c4，影響不大）。

主力技

c4：用槍連續突刺，最後向前小跳后揮槍掃一下；自帶剛體，傷害較高，全程帶屬性（需要注意的是，c技自帶的火焰特效不是屬性，僅僅只是一個特效而已），最後一下的範圍較大。

其他

影技：幸村用「x」取消攻擊動作時，會發動戰國無雙系列中的「影技」，向前頂敵人，出現殘影，有攻擊判定；按「l1+x」取消攻擊動作的話，是和其他角色相同的「翻滾」，就不是影技了。

c1：來自z54的神速攻擊，向前揮槍並伴隨大位移，總共打四下，傷害一般，不帶屬性，追擊性能較好。

c3：用長槍打出三段攻擊，前兩段為正前方較大範圍的橫掃，第三段是騰空后旋轉一圈（大風車）；範圍較大，傷害中上，第三段帶屬性，可作為c4的替代。

打法

清兵：1、c4，範圍和傷害都不錯；2、c3，相比c4，位移大、傷害不集中，但優點是範圍大，輸出提高后清兵效果不錯。

對單：c4，翻滾，c4……循環。傷害高，輸出穩定；推薦用「翻滾」銜接，而不是「影技」，原因是翻滾的距離更遠，更容易和敵方拉近距離。

對群：c4自帶剛體，可以正面剛；相比那些一碰到敵將扎堆就毫無辦法的角色，本身拿槍手長再加上c4的剛體可以打一打（但還是很容易死……）。

小結

1、小隊長的動作模組有點老了，時代啊，在發展的呀；2、改動后的c5、c6作用不大，真是讓人唏噓不已；3、幸村的c2到c6都是帶有火焰特效的，但僅僅是特效，並沒有屬性效果……順帶一提，c5、c6都是不帶屬性的。

石田三成

清兵：c4

對單：A+，c1、c4

對群：A，c1、c6

（c5）

主力技

c1：同樣來自於z54的神速攻擊，扔出扇子橫掃前方並伴隨大位移，總共打4下；相比幸村的c1神速，三成的扇子攻擊範圍更大，並且三成的c1帶屬性，配合火屬性傷害很高；大位移+大範圍+大傷害=虐殺敵將的利器。

c4：扇子轉兩圈；範圍較小，但周身都有判定；傷害高，帶屬性，出招時間短，輸出效率高；會將人打遠，一般得用c1才能追擊；由於普方的問題，容易錯出成c5，需要注意。

c6：扔出扇子，扇子像回力鏢一樣，往前飛一段距離，之後再飛回來，扇子飛回來之後繞著自身轉一圈，最後扇子回到手上，三成轉動扇子並向前發出激光，扇子在飛行過程中都伴隨龍捲風；範圍較大，傷害較高（但意外的比c4傷害低一點），最後的激光帶屬性；比較實用的c6，雖然動作的描述比較複雜，但實際上動作很迅速，持續時間不長，由於範圍大，也可作為對群時的手段。

其他

c1、c2、c3：這3個c技使用的時候會在地上留下「地雷」，使用c2、c3的第二段會引爆地雷，或者一定時間之後地雷會自動引爆。

c5：向前方先後發出兩道閃電；只有正前方有判定，第一道閃電的範圍大於第二道閃電的範圍，傷害低於c6，不帶屬性（和幸村類似，雷電只是特效，沒有雷屬性效果）；乍看是挺不錯的c技，但實際性能比較尷尬，輸出和範圍都比不上c6，並且背後無防備，人堆中使用容易被打。

打法

清兵：c4即可，雖然範圍不是很大，但持續時間短，傷害集中，且周圍一圈都有判定，正好適合在人堆中使用。

對單：近身c4或者c1四連發。c4有一定的吹飛效果，c4過後可以用c1追擊，逼到版邊后再連發c4。

對群：c6或者c1。c6對正前方的控場效果不錯，c1的優勢則是範圍大，不過闖進人堆被圍毆還是很容易死的，需要注意。

小結

1、在z54原作中，三成的神速攻擊由於移動速度慢，比較尷尬；但在本作中，神速攻擊的定位不再是移動中高速清兵的手段，相當於變相削弱了戰國組的神速攻擊之後，三成的c1因為範圍大，並且可以帶屬性，反而變成了十分強大的對將手段，在三個戰國武將中脫穎而出；2、攻擊動作還是很有一股年代感（一板一眼……），好在三成的性能還是很強的~

井伊直虎

清兵：c6

對單：S，c6

對群：B，c4、c6

主力技

c6：跳起后連續5下飛踢，中途沒踢中敵人的話會自動停止攻擊；不能在中途用翻滾取消攻擊；帶屬性，5下全中的傷害非常高。

其他

c1：神速攻擊，向前6段大位移的踢腿攻擊；範圍小，粘性差，傷害低，不帶屬性，實戰價值很低，不過在「死亡配對戰鬥」中用來刷怪有奇效。

c4：向前以不可思議的姿勢（電鑽姿勢……）高速移動一段距離后，用腿橫掃產生龍捲風；移動距離和按三角的次數有關，只按一下三角，移動一小段距離，並且不會觸發最後一段的龍捲風，按兩下三角（比較難按，注意節奏），移動距離延長，會觸發最後一段的龍捲風，連按三角，必定觸發最後一段的龍捲風，電鑽的移動距離也是最長的；最後一下龍捲風的傷害和範圍還不錯，帶屬性，前半段的粘性非常差，傷害也一般，不帶屬性。

c5：動作和無雙很像，連續踢出紅色的類似劍氣的特效，最後踢出大一號的劍氣收招；只按一次三角，前面的小劍氣只有2下，多按一次三角加2下，最多6下；範圍中等偏小，傷害一般，最後一下帶屬性。

打法

清兵：c6。除了c6外，沒有範圍和傷害都比較優秀的c技了……

對單：c6，全中傷害不是吃素的。

對群：沒有很好的對群手段……c4類似周倉的c6，但因為粘性差，實用價值非常低；再加上手（腿）短，對群不是很好出手。

小結

對單輸出爆表的角色，但對群很乏力。

有馬一

清兵：c5

對單：A+，c5

對群：A+，c5

（c4、c6）

主力技

c5：舉起劍，之後全身散發出風暴向外擴散；舉劍之後即可用翻滾取消動作，風暴依然會產生；範圍大，傷害高，但不帶屬性（可惜）；出招前雖然有明顯前搖，但影響很小（實在不放心的就用「咬緊牙關」吧）。

其他

c4：向前突進斬；位移較大，範圍中等，傷害較高，帶屬性，可以作為c5的代替。

空a：空中居合斬；範圍較大，傷害較低，不帶屬性；將人打到空中后，配合跳可以將人定在空中無限連，適合娛樂或者連招（比如：c5+跳+空a+jc），偶爾也可以作為起手手段（空a+jc起手）。

打法

清兵：c5，舉劍之後立刻用翻滾取消動作。

對單：c5，翻滾，c5……循環。

對群：c5，翻滾，c5……循環。c5範圍大傷害高，並且取消后仍然有判定，對群性能非常強；需要注意的是，有馬一是近戰角色，相比遠程角色，在人群中進攻時還是小心為上。

小結

非常強的角色，用起來也很爽快（最大的遺憾就是c5不帶屬性了）。

達瑞斯

清兵：c4、c6

對單：A，c4、c5

對群：A，c4

主力技

c4：使用魔法對正前方中小範圍內造成衝擊；範圍中等，傷害中等，帶屬性，會將人吹飛。

c6：用杖往前打一下，之後產生四道雷擊（先是一道雷擊，再是三道並排的雷擊）；判定只在正前方，範圍中等，傷害略高於c4，不帶屬性，雷擊也僅僅是特效，沒有眩暈效果。

其他

c1：向前扔出一個魔力的小球，打中人後再按一下三角會瞬移到敵方頭頂用杖打一下；傷害較低，帶屬性；雖然沒什麼卵用，但算是個比較有趣的c技……

c5：使用魔法將正前方的敵人漂浮到空中並給予持續傷害；範圍中等，傷害中下，不帶屬性。

jc：製造出一道龍捲風，邊旋轉邊向前攻擊；範圍中等，傷害很低，不帶屬性，牽制能力不錯。

打法

清兵：c4或者c6。

對單：c4、c5或者c6。c4帶屬性，出招快，相對來說輸出效率高一點，缺點是c4會將人打飛（這點c6也一樣）；c5輸出低一點，但可以打連招：c5，翻滾，c5……循環。

對群：c4為主，c6為輔。普方前3下出招快，範圍較大，配合有吹飛能力的c3，打起來挺順手的。

小結

1、達瑞斯的普方是魔法攻擊，出手速度和範圍都不錯；2、幾個c技都是只有正面判定、背面沒有防備的站樁技，人堆中使用時需要注意。

織田信喵

清兵：c6

對單：A+，c6

對群：S，c6

普方：拿出火槍攻擊，攻擊的過程中，會出現小貓援助攻擊；第一方會在前方左右兩側出現兩隻小貓，對中間的敵人進行射擊；第二方會在信喵身後的左右兩側出現兩隻小貓，朝前射擊；第四方會在前方左右兩側出現兩隻小貓，拿著長槍向前刺；整個普方的攻擊範圍很大，不過背後幾乎都是死角，需要注意。

主力技

c6：召喚出六隻貓拿著武器向前突刺（類似周倉的c6）；範圍較大，全中傷害非常高，但不帶屬性；粘性雖然很好，但在敵方受到c6攻擊過程中再受到其他的攻擊判定，會優先處理之後的判定，容易將人定住導致c6打不全；為了c6最大輸出，一般得等c6打完或者打到一半的時候再出其他招。

其他

跑c、跑方：貓爪子攻擊，挺有趣的攻擊方式。

打法

清兵：c6，傷害和範圍兼備。

對單：c6，等待一小會兒（或者翻滾一下調整位置，總之接c6不要太著急），c6……循環。

對群：c6轟炸即可，普方是範圍較大的中遠距離射擊，配合c6控場和輸出都很強。

小結

1、模組挺有意思的，各種小貓輔助攻擊；2、c6性能很強，普方遠程也很有優勢，不過為了最大限度地發揮c6的價值，使用完c6后需要稍微等一下，每次用起來都怪怪的……

櫻花

清兵：c4

對單：A，c4、c6

對群：A-，c4

主力技

c4：用大太刀發出迴旋斬，將正前方的敵人打至空中，被打至空中的敵人身上會纏上「氣刃」的特效，之後櫻花將大太刀收回到劍鞘中，氣刃產生攻擊判定；出招時有明顯的向前位移，範圍中等，傷害較高，帶屬性；沒被第一下打到空中的敵人不會被纏上氣刃，也不會受到後續的收刀攻擊；敵人纏上氣刃后，如果翻滾取消攻擊，則「氣刃」特效會保留一段時間，再次使用c4或者c6時，會觸發「氣刃」的效果。

其他

c3：連續兩段迴旋斬，先是逆時針，再是順時針；範圍中等，收招時的那一下斬擊範圍較大，有吹飛效果和眩暈效果（浮空時觸發吹飛，在地面觸發眩暈）；傷害較低，最後一擊帶屬性。

c6：c4的「強化版」，用大太刀砍兩下（先下劈後上挑）將正面的敵人打至空中，被打至空中的敵人身上會纏上「氣刃」，收刀並對敵人造成比c4更強的氣刃攻擊；範圍中等，傷害略高於c4，帶屬性；和c4類似，收刀前翻滾取消的話，「氣刃」特效會保留，會在下一次出c4、c6時觸發攻擊；雖說是強化版，但事實上：打至空中要先平砍五下再砍兩刀，出招不如c4利索；其次，下劈和上挑的攻擊範圍較窄，也不如迴轉斬實用；最後，後半段氣刃傷害雖然高了，但總的持續時間也長了；總的來說，這個c6並不如c4實用。

打法

清兵：c4為主。

對單：單用c4的話，會將人打飛，輸出效率不高；要打連招的話，可以這樣玩：c3（目的是將人打暈，其實不用也行），翻滾，c4，收刀前翻滾，c6打完，兩段氣刃下來的傷害還是比較高的；這樣的連招也是可以的：c4，收刀前翻滾，c4，收刀前翻滾，c6，不過再多就不穩了，氣刃會消失；積累氣刃之後一次性收刀的連招，請務必用c6收尾，因為c6觸發的收刀攻擊比c4強。

對群：c4，櫻花的大太刀攻擊範圍很大，對群時有一定優勢，另一方面，c4將敵人打飛后敵人在空中沒法反擊也是個優勢。

小結

1、初上手時不是很喜歡的角色……除了c4、c6外，其他c技傷害普遍偏低，動作也比較簡陋；2、c4、c6會將人打高，和「英雄連擊」相性較差，開荒不是很友好；3、不過往好了說，c4、c6的氣刃和收刀的設定是一個亮點，也算是認真設計了的。