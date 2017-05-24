閨密出遊鬧不合？ 袁艾菲直言恨透林予晞NOWnews今日新聞 (2017-05-24 19:50)
袁艾菲與林予晞為TVBS新節目《閨蜜愛旅行》打前鋒，高中時期就相識的她們，16年來感情黏答答。兩人前往關島旅遊，這也是出道以來，首次一起工作跟旅行，袁艾菲正經的說：「希望可以創造很好笑又很美好的回憶。」而從讀高中開始，就將袁艾菲視為偶像的林予晞則調皮表示：「期待可以把學姊推入關島的湛藍海中，一定會很好玩。」
她們抵達關島身心自動放鬆，第一個夜市估價比賽，袁艾菲邊採買邊看到舞蹈表演，竟也跟著下場大秀舞技，「平常在台灣因為怕被笑，加上是公眾人物，很難這麼放鬆。」林予晞則在旁耍小心機，選菜企圖混淆袁艾菲判斷，沒想到試菜時，卻被芥末嗆到眼淚直流，「其實真的很好吃，口感很像花枝生魚片，只是我沾太多芥末了啦。」
關島第二天行程，兩人挑戰極限，身為學姊的袁艾菲選擇高空滑索，不會游泳的林予晞則是體驗水肺潛水。袁艾菲一套上滑索裝備，就拚命哀號想耍賴，不時大喊：「林予晞，我恨妳！我不該跟妳一起來上通告的！」纖瘦的林予晞則是一背上水肺器材，立刻緊張到胡言亂語，但在教練的帶領下，很快就進入狀況，恣意徜徉在海底世界，讓隔著玻璃的袁艾菲氣到眼紅。《閨蜜愛旅行》於每周六19：00 TVBS播出。
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