數據趣談：三四節分砍15+ 7年季後賽唯詹歐北京新浪網 (2017-05-24 19:51)
歐文不可阻擋
日期:5月24日，今天2016-17賽季季後賽繼續進行，克利夫蘭騎士主場以112-99戰勝波士頓凱爾特人，在東區決賽以3-1領先。以下是這場比賽中出現的一些有趣數據。
本場凱里-歐文在第三節獨得21分，勒布朗-詹姆斯在第四節獨得15分。單場季後賽一支球隊在第三節和第四節分別有球員獨得至少15分，上一次還是在2010年。當年首輪首戰掘金戰勝爵士，卡梅羅-安東尼在第三節獨得15分，J.R。-史密斯在第四節獨得18分。
本場，歐文先在第二節包攬了騎士10分，又在第三節包攬了全隊14分。上一位單場季後賽相繼包攬了全隊至少10分和14分的，還是2006年5月4日湖人首輪第6戰加時負於太陽比賽中的科比-布萊恩特（連續包攬13分和17分）。而上一位單場季後賽有此表現並率隊取勝的，是2001年6月1日的雷-阿倫。他當天先後包攬了全隊19分和12分，率雄鹿在東區決賽第6場戰勝76人。
今天勒布朗-詹姆斯三分球6投1中，刷新NBA球員季後賽三分球出手數紀錄。生涯迄今出戰211場季後賽，詹姆斯共出手964個三分（命中315個）。此前的紀錄是雷-阿倫創下的（171場，959投385中）。
（魑魅）
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