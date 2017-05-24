說NBA是造星運動，一點都不為過。這不，馬刺的「剃頭匠」、本賽季薪水僅87萬的喬納森-西蒙斯今年夏天恐怕要再現鹹魚翻身的好戲了。知名媒體EPSN的記者Ian Begley撰文寫道，尼克斯管理層對馬刺的側翼球員西蒙斯非常感興趣，也許全聯盟其他29支球隊同樣如此。不過西蒙斯是個受限制自由球員，馬刺可以匹配任何邀請報價。

在今年的季後賽中，馬刺有些流年不利。他們先後折了帕克和倫納德兩員主力。在人手緊缺的情況之下，西蒙斯成為了馬刺的救急先鋒。他在第二、第三輪系列賽的10場比賽中，4次首發登場，場均打25.1分鐘可以得到14.0分2.3籃板2.4助攻0.9搶斷的數據，投籃命中率為44.4%。正是他的異軍突起，讓馬刺最終扛過了火箭這關。

只不過，西蒙斯的廉價合同今夏就到期了，他的表現卻被全聯盟看到。正如Begley所說的那樣，對西蒙斯有愛的球隊會很多，尤其是對於一些需要重建、有工資帽的球隊而言，西蒙斯就是他們的菜。

這不難理解。作為一個僅入行2年的球員而言，西蒙斯要靠打球養家糊口。他還沒有賺夠足夠的錢，所以別指望他為了忠誠而降薪留在馬刺。而且，西蒙斯是受限制自由球員，他可以接受其他任何球隊的邀請報價。而馬刺，則有優先選擇是否匹配的權利。一旦其他球隊用合同攻勢來強搶西蒙斯，那麼馬刺會毫無辦法。

西蒙斯究竟值多少錢呢？3D球員如今可是身價倍增，卡羅爾、米德爾頓、貝茲莫爾的身價都不低，西蒙斯的防守能力不錯，衝擊籃下也很果敢，唯獨在三分線外的穩定性還不夠，因此，一份年均薪1000-1200萬的報價會比較符合他的身價。但是，因為他的受限制自由球員身份，因此，其他球隊很可能再留出溢價的空間。比如尼克斯，完全可以開出3年4500萬來搶人，迫使馬刺放手。

假如尼克斯真的開了這樣的合同，那麼馬刺恐怕只能跟西蒙斯分手快樂了。畢竟，球隊已經有了阿爾德里奇、倫納德、帕克、格林四份千萬合同，一旦加索爾選擇執行新賽季的球員選項，那麼，這5份合同就基本填滿了薪資空間。如果強行匹配西蒙斯的合同，馬刺就沒有空間進行另外的補強工作了。

從好的方面看，西蒙斯確實值得一份大合同。他一戰成名，從無到有，很快就能擁有千萬身家，確實非常勵志。一個夏天薪水漲20倍，馬刺這支球隊確實也挺神奇的。

（轉自頭條號：何氏佬侃球）