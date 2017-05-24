稿件來源：大連球客公眾號

艾迪：在上周末進行的葡萄牙足球超級聯賽收官戰中，博阿維斯塔隊主場2-2戰平已經提前奪冠的本菲卡隊。本場比賽艾迪·弗朗西斯再一次進進球隊大名單，並在下半場比賽第83分鐘替補出場，這也是他連續兩輪比賽均獲得出場機會。最終博阿維斯塔隊在2016-17賽季的葡超聯賽中排名第9。

科薩&克魯尼奇：在上周末進行的塞爾維亞超級聯賽保級組第37輪比賽中，科薩諾維奇所率領的查查克戰鬥機隊客場2-2戰平克魯尼奇率領的蘇爾杜利察工人隊，奇迹般的保級成功！在常規賽階段查查克隊僅取得四場勝利排名塞超墊底，進入保級附加賽階段科薩上任后完成了不可能完成的任務帶隊取得了4勝1平2負的成績，力壓老東家諾維帕扎爾排名聯賽倒數第三，成功保級。

費祖拉烏：在上周末進行的挪威足球超級聯賽第10輪比賽中，薩普斯堡08隊坐鎮主場2-0戰勝瓦勒倫加。本場比賽埃爾頓·費祖拉烏首發出場，下半場第61分鐘被約根森換下。本輪戰罷薩普斯堡08隊積分已達到20分，僅落後於榜首的羅森博格1分，排名聯賽第3。

卡布羅夫：在上周末進行的保加利亞足球超級聯賽爭冠組第34輪比賽中，普羅夫迪夫火車頭隊主場2-1戰勝切爾諾莫雷。比賽剛開場1分鐘，切爾諾莫雷隊便率先破門客場取得領先。上半場第18分鐘，火車頭隊左路傳中，門前混戰中馬丁·卡布羅夫抽射破門，而這也是他本賽季攻入的第14球。目前普羅夫迪夫火車頭隊在積分榜上反超切爾諾莫雷隊上升到第4位。