勇、馬、騎、凱爭冠正酣時，那些早早結束賽季的球員、球隊已經正式進入重啟模式。球隊管理層開始尋覓「獵物」，他們要為球隊補強找到合適人選；有志又合同到期型球員則為下賽季的薪資、球隊開始物色下一站，雙重基調下湖人與兩位巨星率先映進球迷眼帘。

科比的退役、小沃頓的加盟、賽季初的曇花一現並未令湖人迅速步入重建正軌，於是連敗之旅下他們先送走球隊頭號得分手、路易斯威廉姆斯；爾後制服組巨變，魔術師成為新總載；小巴斯卸任；科比經紀人羅伯佩林卡成為球隊新總經理。一系列動作表明湖人步入重建正軌，他們欲打造后科比之師。

以目前球隊整體陣容來看，蘭德爾是2014年首輪7號秀，目前23歲；拉塞爾是2015年榜眼，目前21歲；英格拉姆2016年榜眼，目前20歲；加之克拉克森和小南斯等等，以及今夏可能用幸運女神垂青的連續第三載榜眼簽選中朗佐-鮑爾，嗯，湖人在1、2號位置已經囤積優異天賦，他們目前唯一欠缺的在於兩點：經驗+內線厚度，而最近一則視頻則揭曉魔術師下一步動作。

被勒布朗第四次送走的保羅-喬治休賽期將擁有球員選項，而目前坊間對他的爭搶也陷入白熱化。可在接受吉米採訪時，兩組鏡頭如下：其一，採訪中間插入吉米關於魔術師的一段採訪視頻，而魔術師對喬治喜形於色間表達期待著喬治的加盟（擠眼暗示）；其二，喬治自己透露，今夏他將與科比一同訓練，鑒於科比的經濟人已經坐上湖人總經理寶座，喬治的未來抉擇很可能因科比而發生重大轉折。

今天坊間再爆料，四屆全明星大前保羅-米爾薩普也宣布自己將跳出合同恢復自由身。參照老鷹上季就欲將其送走的現實，以及米爾薩普在尋求更大合同同時（起價3000萬美元），也必然若大多數球員般追逐冠軍夢，同樣無法撼動詹姆斯統領的騎士軍團后，選擇西遊也許是他最好選擇，而手握重金又擁有未來冠軍陣容前提下，魔術師也許會展現魔術之法，將他納入麾下。

一旦兩位巨星能夠加盟湖人，以數據而論，季後賽保羅喬治場均能交出28分8.8籃板7.3助攻1.8搶斷完美答卷；米爾薩普也有24.3分9.3籃板4.3助攻1.5搶斷優異數據單，兩人對勝利的饑渴球迷有目共睹情況下，他們能否世襲科比曼巴衣缽重塑紫金王朝，鶯歌+拉塞爾+米神+喬治勇士式F4會揭曉答案。

（轉自頭條號：水清清）