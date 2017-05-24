作者：Flameglory

來源：遊俠攻略組

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【遊戲介紹】

《戰國無雙：真田丸》是光榮(脫褲魔)於2016年11月23日發售的一款與NHK大河劇同名的無雙類遊戲。該作是以真田幸村的一生為中心，展開波瀾壯闊的史詩冒險故事。看著父親真田昌幸背影成長，從而找出自己的人生目標，到在《大坂之陣》壯烈成仁為止，仔細描寫幸村的傳奇一生。也是首次以個體家族視點貫穿全劇的第一作。

【遊俠網】《戰國無雙：真田丸》PC預告

【評測前言】

《戰國無雙》系列是以戰國時代為舞台，操作各種武將橫掃群敵，體驗一騎當千爽快感的動作遊戲。從2004年2月發售第一部作品以來，不光續作，還累積了許多衍生作品，全球銷量累積超過700萬套。

2016年是大阪夏之陣的400周年，日本NHK電視台為了紀念這個大事件推出了大河劇《真田丸》，「真田丸」這個詞在當時自然成了大熱的話題，光榮自然沒有放過這個火熱IP，於16年11月，在PS4平台上推出了戰國系列的新作《戰國無雙：真田丸》。

時隔一年之久，這款遊戲終於在PC端上推出，先不說沒有了當初首發的激情和興奮，靠國內全球第一(440)的價格便傷了許多粉絲的心(真的充滿了對中國玩家滿滿的惡意，尼爾還沒買呢!)並且玩過PS4的玩家對此作也沒有很高的評價，無雙的固定打法並沒有得到創新，這碗味道並不怎麼樣的冷飯是否受大家待見呢。雖然筆者並不看好這款作品，但給大家的評測還是要繼續的，一起來看看吧!

【畫面音效】

從主機上移植過來的遊戲在PC上似乎都會大打折扣，不過本作比起之前《真三國無雙7》、《戰國無雙4-2》移植的畫面來說，雖然環境的表現依然有些粗糙，但是人物的模型還是能看的出有很大的提高。不過這一作由於忠於歷史，玩家並不能自己捏人了。

▲人物馬匹模型

相信很多玩家比起畫面材質的表現，更為關心的會是遊戲的幀數。在筆者試玩的過程中，顯然優化這一塊並不能讓人滿意，高特效全開的情況下，全程只有20-30幾幀，戰鬥的過程中幀數變化尤為明顯(測試電腦GTX960+I5-6400)

▲畫面進步還是很大的

音效這一塊可以說是依然繼承了光榮遊戲的良好傳統，有著較高的水準。由於題材的關係，BGM大多是和風曲調，轉折起伏聽起來相當入耳。人物之間的對話也有著CV的配音，也讓玩家可以更好的體驗劇情(部分對話是沒有配音的)

不過戰鬥上的打擊音效還是沒有改變，那如割草般的感覺，只能說沿襲了「無雙」的特性。

【城下町系統設定】

雖然很多方面依舊「無雙」，但遊戲系統總是需要有些創新吧，自家的「討鬼傳」系統不錯，那就拿來用用吧。沒錯，本作的「城下町」系統就由此誕生了。

▲城鎮

除了主體戰鬥之外，我們需要在這個城鎮里補給、鍛造、訓練。玩家可以在村內與NPC互動或者接取其頒發的任務又或是能夠贈送禮物增加好感度，可以通過與NPC互動來推動劇情。(PS：城池的大小會隨著你章程的進行而逐漸擴大，這也很好反應了一個小村莊在昌幸的帶領下興興向榮的狀況，)整個給人濃濃的RPG風味。

武器升級：雖然本作的武器不再跟以前一樣是在戰場中擊破敵將掉取或是打破桐箱獲取，但內在的屬性機制沒有變化，依舊是攻擊、屬性、範圍等老幾樣，但合成技能需要消耗各種礦物、水晶素材，素材不夠了可以去商人那裡買或者去全國各地收集。

野外探索：完全就是給武器升級系統配套使用的功能，用來獲取最基本的材料，雖然創意很好，但還是缺少了一些遊戲性，樂趣並不大。

小遊戲機制：有種田、釣魚、祭祀神像三種，筆者認為這也只是用來獲取素材的外殼罷了，小遊戲只是單純的按鍵，並不能給玩家帶來樂趣。

物品贈送：我們收集到的材料物品不僅可以用來升級武器，還可以將其贈送給村內的NPC來獲取好感度。

馬匹購買：再次變回進入商店購買，只不過這回不再是從我們熟悉的雜貨鋪老闆娘那買了，而是單獨設立馬廄，你需要在這購買，馬匹也會持續更新。

【戰鬥方式】

▲戰鬥前準備圖

毫無疑問，本作既然還是無雙，那就依然是「割草」般的戰鬥，不過草似乎硬了許多：本作敵將的霸體似乎更厲害了，AI小兵也會一股腦的向你衝來。

同時原本一場大型戰役被拆分成數個小戰役。並且戰場上消耗六文錢，可以做出改變戰況的策略(戰場完成評價和戰功以增加六文錢。)

▲六文錢使用

【肝膽一生】

雖然在遊戲的整體玩法上並沒有特別大的土坯，但這一次，在劇情方面，向來不擅長的光榮也將「真田丸」的故事表現的淋漓盡致。本作相較於之前的4-2，增加了大量的劇情與過場CG，來使得玩家能夠更感同身受。

本作以真田家族的試點貫穿全劇，從幸村的父親昌幸展開敘述，通過一場場戰鬥慢慢推動劇情發展，昌幸和勝賴之間的悲情，幸村和父親的決裂，最後一戰的歇斯底里，每一處都通過遊戲向玩家傳達著「真田家族」波瀾起伏的人生。

▲好基友

【評測總結】

「無雙」系列現在處於一個很尷尬的地位，這麼多年下來，不管多老的粉絲都已厭倦了「割草」的戰鬥方式，但這又卻是「無雙」的特點所在，除了像「真田丸」一樣的賣劇情，或者又像是「全明星」那樣的大雜燴賣情懷，光榮看上去已經進入了一個設計的瓶頸。PC版上比起3A大作來說價格還要更高，不是無雙的鐵粉，似乎也沒有買票的必要了。

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