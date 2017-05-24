文章來源：公眾號 找藉口安靜

今天是5月23日，這一天體育界有很多事件，NBA西部決賽拼盡全力的馬刺仍遭勇士隊橫掃出局，2006年MotoGP世界冠軍尼基海登去世，還有就是舉世矚目的人機大戰了。

柯潔vsAlphaGo，這場被廣大棋迷期待了你一年多的對局，終於成為了事實。雖然賽前有很多情況，但是這絲毫不影響我們對這場比賽的關注程度，以及對柯潔，對AlphaGo的無限期待。

由於各大媒體對此次在中國烏鎮舉行的人機大戰做好了充分的報導，我在這裏就負責整理一下日本棋手對這場對局的看法。

在 此之前我先說明一下，5月23日和24日正好是第72期本因坊戰的第2局比賽，本木克彌執黑對井山裕太。我在人機大戰賽前可關注了一下這盤棋，今天這盤棋 上午的進程意外的快，在人機大戰開始前就下了將近40手棋。就像三村智保所說：「今天參加本因坊比賽的兩位棋手也很想關注AlphaGo和柯潔的比賽，所 以這倆人都不知道該下棋好，還是比賽好了。」

然後我們關注一下日本棋迷對本次比賽的預測，結果不出大家的預料，看好柯潔獲得2勝以上的棋迷僅12%，有7成棋迷表示柯潔會被0-3完封。

但是不管怎麼樣柯潔還是登上了歷史的舞台，成為了圍棋歷史上一顆重要的棋子。

今天我主要講一下河野臨九段在日本Pandanet上的解說。雖然內容不像本因坊那樣多而誇張，但是這次解說的目的不再是追究一個好的下法，而是比較一下人類職業棋手和AlphaGo之間的區別。我想這是人機大戰解說的一大作用吧。

所以我們關注下解說，回顧一下棋局。

人機大戰第二季 三番棋第一局

對局日期：2017年5月23日

黑：柯潔 九段

白：AlphaGo

主要解說：河野臨 九段

部分解說：白石勇一 六段 寺山憐 四段 等

來源：Pandanet

翻譯和整理：找藉口安靜 過氣的業5

14=R2 42=B14

[河野臨]：很期待AlphaGo能給我們帶來全新的招法。黑3這個布局非常少見，最近柯潔經常會嘗試下在33，可能就是為了今天的比賽而準備的。黑5大飛守角也是受到了AlphaGo的影響，最近出現的也非常多。黑7現在點三三確實很早，早些時候在這個時候點三三是基本不會考慮的。

[白 石勇一]：柯潔今天執黑也早早地點了三三，即便是前幾年也很少看到空角點三三，不過最近柯潔很喜歡空角點三三。不過個人感覺，柯潔點三三並不是找到了對付 AlphaGo最好的辦法，可能就是想看看AlphaGo在這個局部會怎麼下。這一次柯潔的對手是非常強大的對手，也就是說，贏一盤也是非常困難的事情。 所以與其說這盤棋柯潔拼盡全力，不如說是一種對AlphaGo的試探。

[河野臨]：白10的時候黑棋其實可以考慮脫先，但是黑11實戰頂了一手。右下角黑21拔之後，白棋局部補P3的斷點是比較正常的，但是實戰選擇打吃，不過白棋征子有利問題不大。白24大飛防住引征，很厚實。

[白石勇一]：下到這裏感覺黑棋沒有道理說自己形勢不錯，可能柯潔也這麼認為，不過實戰還是選擇了這個變化進行。

[河野臨]：由於白棋右下角已經足夠厚，白26的打入時機相當好，本身這手棋也非常狠。白30雖然意外，但是肩沖其實是局部比較常見的下法。

[白石勇一]：黑29尖頂之後白棋在上面走了兩手棋，確實比較新鮮，很難察覺。可能白棋認為這裏選擇跳出來會影響白棋下面的模樣。

[河野臨]：黑33長很強硬，不怕被白棋沖斷，行至47雙方基本一本道，局部和平收場，白棋的實空還是不錯的。

[白石勇一]：實戰黑棋被吃2個，白棋被吃4個，雖然看上去白棋被吃了很大，但是這4個子已經變輕了所以可以棄掉。白48拆二之後感覺白棋佔據了主動。

[寺山憐]：到這裏的進程確實很難猜到，個人感覺白棋不錯。

[圖1]這是最常見的定式，這個定式白棋很厚。

[圖2]如果黑1直接斷打的話，角上3個就會被吃掉，這是白棋前面2路扳的意圖。

[圖3]如果交換之後黑棋在斷打的話，角上的黑棋至少就不會死了。

[圖4]這裏單提一手的話，黑棋A或者B的味道就沒有了。

[圖5]白棋此時小飛一個也是可以考慮的，即便被黑棋沖斷一個之後，由於右下是白棋的厚勢，所以說這樣白棋可戰。

[圖6]黑棋此時頑強粘上的話，黑棋會相當危險。

[河野臨]：白54斷把左下的薄味補厚了。

[白石勇一]：白50和54是很難察覺的好棋，至少我們人類棋手是沒有這個棋感。雖然看上去白棋左下角孤零零幾個子，但是黑棋想打入進去也很難。

[河野臨]：白66試應手，考驗黑棋這個時候是扳還是斷。然後白68淡淡地走在了下面。黑97大跳很意外，但是白棋打人之後白100小跳，白棋局部已經不容易被吃了。

（譯者注：從白68到黑97的變化圖請看下文）

[圖7]雖然左邊局部是黑棋快一氣，但是白棋外面整體就厚了。（5=8）

[圖8]如果黑棋跑出來的話，會被白棋整體進攻。

[圖9]白棋單長的話，黑棋就便宜了。

[圖10]如果白棋斷的話黑棋還有這樣的手段。

[圖11]白實戰82跳很關鍵，雖然補一個也不小，但是被黑棋連扳兩手就相當難受。

[圖12]白84低一路打入的話，被黑棋封住就不是很滿意。

[圖13]白86，88，90這三手棋的目的可能是希望下成這個形狀。

[圖14]不過這裏白棋扳進去作戰，把握可能不是很大。

[圖15]黑棋拆一個的選點確實很難，再加上白棋鎮頭之後，黑棋可能擔心白A這顆子會出動，所以實戰選擇了中間大跳。

[圖16]如果白棋拆二的話，黑棋肯定不會讓白棋簡單活出來的。

[河野臨]：黑11之後，由於白棋被緊了一氣，所以左邊就少了很多利用。黑15和17是黑棋的權利。黑29是感覺形勢不利之後的拼博，黑37扳強硬。

[寺山憐]：到這裏明顯白棋優勢，感覺AlphaGo是一個沒有華麗招法但是能贏棋的一個高手。

[圖17]：到這裏上面白棋還不活。

[圖18]：白2退一個不是先手，所以黑1可以考慮粘上。

[圖19]：即便中間黑棋封住，白棋上面還是可以活出兩個眼的。

[圖20]：如果黑棋什麼都要那黑棋肯定不好。

[圖21]：白棋有連回5子的手段。

[圖22]：中間很有可能會形成轉換。

[河野臨]：黑棋在上面爭得先手之後，59提還是不小的。黑73和白74的交換黑棋還是稍微便宜了一點。黑81和83儘可能想破掉白棋中間的空，不過白84補的很厚實。白88價值不小，不然會被黑棋成空。白90補必然，不然局部會有大問題。

[白石勇一]：AlphaGo在大官子之前是明顯優勢的局面，黑棋最多是盤面差不多。不過後面AlphaGo接連虧損，使得目數變得相當接近。這盤棋最後黑棋追上來很多，但是黑棋整盤棋沒有領先。可以說是AlphaGo沒有瑕疵的完勝。

[寺山憐]：最後是白棋AlphaGo小勝，一眼看上去全盤沒有發生大規模的戰鬥，但是AlphaGo就這樣獲得了勝利，對AlphaGo還是有很多值得探索的地方，很期待之後的表現。

[三村智保]：最後是盤面6目，中國規則黑貼7目半，不過最後是黑棋收后，就是白棋半目勝。最後AlphaGo下出來自己最擅長的簡明棋局，然後以微弱優勢獲勝的一面。這盤棋和我的預測完全相反，是一個比較平淡，沒有太大驚人處的一盤棋。

[圖23]白棋上面先扳粘的話，被黑棋中間如此收束黑棋就還不錯。

[圖24]白90脫先的話，白棋整體的味道會相當差。

人機大戰第二季 三番棋第一局

對局日期：2017年5月23日

黑：柯潔 九段

白：AlphaGo

主要解說：河野臨 九段

部分解說：白石勇一 六段 寺山憐 四段 等

來源：Pandanet

翻譯和整理：找藉口安靜 過氣的業5

結果：共289手 白1/4子勝

河野臨的總結：開始的三三是柯潔特意為了本次比賽準備的。在以前的話是根本沒法想像的棋。下到黑23個人感覺是白棋稍好的局面，黑棋的想法可能就是先撈后洗的策略。

白30肩沖的棋感非常好，但是下到白48感覺雙方都處理的不錯。之後把左邊的4子作為利用，後面的進展還是很有意思的。實戰黑51拐是充滿氣勢的一手棋，不過白54的斷之後局部有很多先手借用。個人感覺黑51粘一個可能會比較好。

黑69的上碰是非常不錯的騰挪手段，下到83黑棋的處理還是不錯的。白84打入想發揮右下角的厚勢，不過白棋實戰二路爬回選擇忍耐是比較意外的。可能這個時候AlphaGo就覺得自己的形勢還不錯。

黑97在中間大跳一個，可能認為上面拆一個都覺得不好吧。不過白98打入進去之後，黑99打入覺得形勢不好就當勝負手拼了一手，但是結果白112補活上面之後，黑99的打入感覺沒有發揮太大作用。這個時候感覺白棋已經優勢了。

之後白棋把中間3顆白棋吃掉之後進入了大官子，這個時候感覺已經是黑棋貼不出目的形勢了，到小官子階段雖然白棋一點點在虧損，最後是盤面6目，不過白棋整盤棋的形勢沒有差過。

不過今天這盤棋柯潔鬼手連發，但是縱觀全局還是AlphaGo更勝一籌。接下來一盤是柯潔執白，可能還準備了其他戰術，所以可以期待一下柯潔還能拿出什麼手段。