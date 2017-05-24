現在長春也有馬拉鬆了，畢竟這年頭沒有個馬拉松賽事，你都不好意思自稱是一二線城市。

毫無意外的，這次馬拉松的主要讚助商是一汽-大眾。畢竟你要是沒有個車企讚助，你都不好意思說自己是國際馬拉松賽事。

作為宅在長春的大型車企，一汽-大眾向來有著北方漢子的低調與豪邁，拋開不去湊SUV熱鬧反而深耕旅行車市場不說，一言不合就拿下月銷量冠軍也是常有的事情。

這次在長春馬拉松上擔任計時引導車的就是一汽-大眾小明星蔚領，這位旅行達人看來是要將運動生活進行到底，不僅將本土自行車賽事辦得風生水起，馬拉松賽事上也頗具國際范兒。

公元前490年，一個叫菲迪皮茨的雅典士兵狂奔42公里，用生命送達希波戰爭勝利喜訊。

1896年，首屆奧運會以「馬拉松」命名比賽項目，紀念當年菲迪皮茨跑過的路線。

2011年，中國舉辦馬拉松賽事22場，參與人數近40萬。

2016年，中國舉辦馬拉松賽事328場，參與人數近280萬。

有汽車媒體老師笑稱，這幾年參加車企讚助的馬拉松賽事，自己都成了個跑步達人。

那麼關於馬拉松，關於馬拉松和車企之間的故事，有哪些是你不知道的？

名額有限參賽全靠中籤

隨著老百姓對馬拉松由好奇轉為好客再轉為躍躍欲試，主辦方終於發現自己完全hold不住動不動五六萬的報名熱情。

去年，北京馬拉松報名人數6萬，實際中籤人數3萬；上海馬拉松報名15萬，實際中籤人數3.8萬；廈門馬拉松報名人數7萬，實際中籤人數3萬。

為什麼馬拉松這麼火？想想天安門，想想外灘平日里人山人海的複雜模樣，它們當天可是全方位封鎖只為選手開放。

由組委會精心策劃的跑步路線，涵蓋每座城市最美最具人文意義的景點，就算只跑完半程，也是種無以倫比的身心享受。

當然，首先你得中籤……

廣本沒搶過廣豐

對於馬拉松這種能夠調動全民熱情的大型國際體育賽事，對於馬拉松這種擁有幾個小時全網路直播百萬人參與的賽事，咳咳，無論是車企還是其它企業，真的淡定不起來。

大部分車企讚助馬拉松還是考慮地緣關係，比如北京馬拉松被北京現代佔了，重慶馬拉松被長安汽車包了，廣州馬拉松被廣汽豐田領了。

等等，你問廈馬、上馬、蘭馬怎麼回事？怎麼都是寶馬的人？誒，寶馬你名字裡帶馬了不起啊，考沒考慮過排隊想讚助馬拉松賽事車企的感受。

說起來雖說廣汽本田沒能先下手為強霸佔廣州馬拉松，可人家跑去人間天堂杭州讚助杭州馬拉松也是玩得很溜。

總的來說，沒有沒有個車企讚助，你都不好意思說自己是國際馬拉松賽事，沒有讚助過一次國際馬拉松，你也都不好意思說自己是國際車企。

新能源車成寵兒

車企和馬拉松的眉來眼去可不止讚助那麼簡單，賽場上辛辛苦苦兢兢業業的計時引導車，也是很有講究的。

一般來說，車企會選擇旗下最具運動氣息的，或者最綠色環保的車型來充當這個賽事重要角色。

比方說北京現代上場的是第一款搭載混合動力系統新能源車型第九代索納塔混動版，寶馬出場的是續航里程為245公里的BMW i3，廣汽豐田派出的是百公里油耗4.2L的雷凌雙擎。而一汽-大眾這回有點不按常理出牌，長馬上四處可見的賣力服務者是旅行車蔚領。

通過一系列運動賽事，蔚領愛運動愛生活的主張愈加深入人心，而一汽-大眾在這款車上各項體育賽事的投入，也足見其對這款車的信心。

據官方數據顯示，截至上個月月底，上市6個月的蔚領終端累計銷量已近2.2萬輛，這個數字放在它上市之初，幾乎是沒人願意相信的。

在一場轟轟烈烈的長春馬拉松之後，蔚領會不會再度給一汽-大眾帶來驚喜？我們靜候五月的銷量數據。

口水了這麼多車企和馬拉松那些事兒，小編忽然意識到，與其跟著旅遊團到此一游，還不如參加一場馬拉松，用腳步去丈量這座城市。而對於車企而言，與其花大價錢請大明星拍一幀浮夸廣告，不如讚助一場馬拉松，讓更多城市，更多人參與進這場精神與肉體的狂歡。

新京報 記者：黃陽 編輯：蔡妍霏