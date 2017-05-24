當杜蘭特在2016年夏天簽約勇士的時候，人們都認為克萊-湯普森將是勇士諸位球星當中受影響最大的一個，畢竟在「四巨頭」里，杜蘭特就像是加強版的湯普森，攻防能力更出色。杜蘭特加盟后，將直接侵蝕湯普森在球隊中的戲份。結果還沒等比賽開打，湯普森就給出了強勢回應，「犧牲個毛線，我還是我。」

經過一個賽季的觀察，似乎阿湯哥說得沒錯，他的各項數據均沒有出現太大的波動，依然是全明星級別的表現。這一點在旁人看來簡直是匪夷所思，尤其是在杜蘭特打出了近乎MVP級別的表現后，湯普森的狀態更令人讚嘆不已。

一個賽季下來，湯普森場均22分4板2助，投籃命中率分別是47-41-85，球員效率值（PER）不俗（17.4）。他在進攻端的使用率達到了26%遇上賽季接近，失誤率僅有8%，職業生涯最低。他的大部分進球來源於轉換進攻，定點投籃以及擋拆后的跳投。這些數據看上去跟他前一個賽季基本沒什麼兩樣，因此，他說的沒錯，有什麼好犧牲的呢，我就是我，最妖艷的花火。

然而，當季後賽來臨之後，湯普森卻陷入了莫名的低靡之中。

他的場均得分跌落到了場均不足15分，投籃命中率和三分命中率分別只有39%和36%。結果他的使用率也跌到了21%，失誤率上升到了12%。

如果一名球員無法發揮出他的作用，那麼球隊就需要另外一名球員來填補他的空缺，尤其是勇士這樣人才濟濟的強隊。而這樣的邏輯，往往會給球員帶來無形的危機感，此時他們會本能的想要在場上做出更多的嘗試來幫助自己做出改變，來贏回隊友和教練的信任。這一點，在季後賽更會被放大出來。湯普森也不例外。

例如，季後賽中湯普森的進攻有9.7%來自於個人單打，這一比例比他常規賽的兩倍還多（4.2%），而且其進攻效率也從每回合1.11分暴降到了每回合0.68分。雖然湯普森的單打能力並不弱，但這也並非他的強項。與此同時在季後賽中他在中距離出手的比例有所上升（常規賽19%，季後賽27%），在三分線外的出手也有所降低（常規賽47%，季後賽40%）。除了出手數有所降低之外，他的三分球命中率也隨之滑坡，降到了36%。更令人大跌眼鏡的是，他在底角的三分球命中率居然降到了25%，這可是射手們最有把握的投籃點了。要知道常規賽期間他在這個點的命中率還有43%呢。

很顯然，不管是進攻方式還是進攻產出，湯普森都相比常規賽發生了巨大的變化。

對勇士隊而言，好消息是，雖然湯普森發揮失常，但是球隊還是接二連三的完成了橫掃，而不好的消息則在於，如果勇士隊還能這樣一直贏下去，那麼湯普森的存在是不是就顯得很尷尬了呢？

當然了，面對缺少了倫納德，帕克和大衛-李的馬刺隊勇士還能在湯普森低靡的情況下輕鬆晉級，等到了總決賽，可就沒那麼簡單了。而且湯普森作為外線重要的火力牽制，仍然具有重要的作用。

雖然湯普森個人進攻低迷，其個人進攻效率已經從常規賽的111分降到了季後賽的95分。但是只要有他在球場上，球隊的進攻效率依舊非常驚人，每100回合得分效率仍然高達120.5分，凈勝對手6.9分；而當他不在場時，球隊則盡輸5.9分。可見，像湯普森這樣的射手，即便投不進球，在球場上也能給對方的防守帶來相當大的壓力。這對勇士隊而言顯然是極為重要的。

可是總決賽他們將遇到的對手大概率還是騎士隊。面對這個級別對手的時候，你必須把每一樣武器的最大威力都使出來才有可能確保勝利。

常規賽，湯普森做得很好，和杜蘭特一起完美的實現了共存。那麼季後賽呢？難道之前的12場比賽不過是湯普森布下的一道迷局？9天的休息時間，能否讓湯神重新歸位，找到遺失的手感呢？我們六月份見分曉。

（轉自頭條號：專籃）