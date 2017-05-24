中新社加德滿都5月24日電 （記者 張晨翼）珠穆朗瑪峰南側大本營24日證實，包括一名女性登山者在內的4名登山者的遺體在珠峰高處的一個帳篷里被發現。

這4名遇難者是在23日由一個救援隊發現。遇難者中有2名是尼泊爾人，其餘2名是外國人。救援隊當時在珠峰地區是為了搜尋一名斯洛伐克登山者的遺體。

該事件的確切細節尚未公佈，但救援人員報告說，上述4位遇難者可能是窒息死亡。他們屬於一家新成立的徒步登山公司，本月21號就與外界失去了聯繫。

至此，今年珠穆朗瑪峰登山季在尼泊爾一側就已有10位登山者遇難，其中包括綽號為「瑞士機器」的速攀名將烏里·斯特克（Ueli Steck）和欲創造世界攀登珠穆朗瑪峰最年長者紀錄的尼泊爾85歲老人謝爾占（Min Bahadur Sherchan）。

今年，從南坡攀登珠峰的總人數較多，尼泊爾旅遊局共簽發了371張登珠峰許可證。許多登山者因沒能在2014年和2015年攀登珠峰，故今年攀登珠峰的人數較之前有大幅度增加。

此外，有登山家證實，珠穆朗瑪峰著名的「希拉蕊台階」已經坍塌，今後登頂珠峰將會變得更為危險。「希拉蕊台階」位於珠穆朗瑪峰海拔8839.2米處，是登山者從東南線到達頂峰的最後一個關口。（完）