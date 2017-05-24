根據Fandango的調查，《神奇女俠》是今年暑假最受期待的電影，同時也是有史以來第一部榮登此寶座的女性主導電影，《蜘蛛俠：英雄歸來》和《加勒比海盜5》緊隨其後，排名第二和第三。

今日官方公佈了3張《神奇女俠》的IMAX海報，除了黛安娜公主之外，希波呂忒女王和安提奧普女將也亮相其中，金燦燦的背景和身穿戎裝的三位女戰士相得益彰，不愧是天堂島上的女人們。

《神奇女俠》將於2017年6月2日在內地上映，片場142分鐘，還有一個多星期的時間，影迷就能在電影院看到神奇女俠的起源故事了。（轉自遊民星空）