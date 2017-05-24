《神奇女俠》IMAX海報金光閃閃？女神側顏美如雕塑北京新浪網 (2017-05-24 19:15)
根據Fandango的調查，《神奇女俠》是今年暑假最受期待的電影，同時也是有史以來第一部榮登此寶座的女性主導電影，《蜘蛛俠：英雄歸來》和《加勒比海盜5》緊隨其後，排名第二和第三。
今日官方公佈了3張《神奇女俠》的IMAX海報，除了黛安娜公主之外，希波呂忒女王和安提奧普女將也亮相其中，金燦燦的背景和身穿戎裝的三位女戰士相得益彰，不愧是天堂島上的女人們。
《神奇女俠》將於2017年6月2日在內地上映，片場142分鐘，還有一個多星期的時間，影迷就能在電影院看到神奇女俠的起源故事了。（轉自遊民星空）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
最強拍照手機HTC U11售價曝光 這價格你滿意嗎?【北京新浪網】
手機這些華而不實的功能 或許早就應該淘汰了【北京新浪網】
不是屌絲逆襲，適合的才是最好的—iPhone SE體驗【北京新浪網】
Android份額不斷增大 iOS有點跟不上了【北京新浪網】
新Surface Pro上手體驗：小幅升級也要對懟蘋果【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》