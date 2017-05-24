日期:5月24日晚，2017賽季亞冠聯賽1/8決賽首回合將繼續進行。上海上港坐鎮主場迎來與江蘇蘇寧之間的亞冠戰線首次「中國德比」。賽前雙方公佈了本場比賽的首發名單，具體名單如下：

上海上港首發：

門將：1-顏駿凌

後衛：4-王燊超、28-賀慣、27-石柯、23-傅歡

后腰：25-艾哈邁多夫、6-蔡慧康

前衛：10-胡爾克、8-奧斯卡、7-武磊

前鋒：9-埃爾克森

替補名單：22-孫樂、2-張衛、5-王佳捷、11-呂文君、14-李聖龍、15-林創益、18-張一

江蘇蘇寧首發：

門將：30-張思鵬

後衛：5-周雲、26-洪正好、2-李昂

中場：28-楊笑天、8-劉建業、7-拉米雷斯、11-謝鵬飛、13-陶源

前鋒：10-特謝拉、9-R馬丁內斯

替補名單：25-姜灝、12-張曉彬、16-高天意、18-劉偉、22-吳曦、27-楊家威、40-戈偉

主裁判：卡西姆·伊西·薩拉伊（伊拉克）

（新體）