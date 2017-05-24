新浪科技訊 5月24日消息，今日，花椒直播宣布，日前平台已經上線遊戲頻道，包括狼人殺、王者榮耀、棋牌類等遊戲都已經在花椒遊戲頻道落地，並與狼人殺APP達成戰略合作，聯合舉辦全國性專業狼人殺賽事，冠軍將獲得百萬獎金。

在接受新浪科技等媒體採訪時，花椒直播相關負責人表示，花椒直播上線遊戲直播主要為豐富平台內容，增強用戶黏性和活躍度。

就在昨日，天鴿互動控股有限公司發佈2017年一季度財報，併發佈投資花椒直播母公司公告。天鴿互動發佈公告稱，將戰略投資花椒直播所屬北京密境和風有限公司，以1億元現金認購其若干股份，具體數額並未透露。另據新浪科技聊了解，此輪融資還有其他投資方參與。

關於新上線的遊戲直播頻道，花椒提供的數據顯示，上線不到兩周，目前其日活用戶已超過110萬，占近花椒12%的日活用戶，日均觀看時長75分鐘。另外，花椒方面表示，遊戲內容未來或可給花椒帶來50%以上的DAU增長。

花椒直播方面表示，在遊戲主播方面，花椒將優先考慮挖掘現有內部用戶需求和發展潛力，並針對優質遊戲主播，推出扶持計劃：同時，花椒表示不排除在恰當時機通過引入頭部主播為遊戲頻道快速引流。

未來，花椒也將投入更多資金與精力，與越來越多的專業遊戲賽事合作，舉辦大型手游賽事。

進入2017年，目前直播行業的兩大類別泛娛樂直播和遊戲直播正經歷著趨同化轉型，一方面是如花椒、一直播、映客等泛娛樂直播平台在遊戲直播方面的加碼；另一面是，以鬥魚直播、熊貓直播等為代表的遊戲直播正發力泛娛樂直播，不斷增加遊戲直播以外的類別。

近日，易觀發佈《中國移動遊戲市場年度綜合分析2017》，報告顯示去年手游用戶達到5.23億人，觀看手游直播的用戶達到3.13億，2019年手游市場規模預估在1080億元。而從產業鏈上來看，直播行業處於遊戲行業的下游，相比遊戲會有一定的滯后性，而隨著王者榮耀等遊戲的火爆，遊戲直播用戶也在不斷增長。（譚宵寒）