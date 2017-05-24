李進良送包求和 小禎鬆口：他有進步NOWnews今日新聞 (2017-05-24 18:25)
小禎與李進良分居多年，今（24）日錄《天天樂財神》卻被眼尖人士發現，帶了阿良與女兒Emma合送的香奈兒包包，她表示前陣子阿良曾開口希望她搬回家一起住，但一切都在考慮中，尚未定論。
小禎笑說：「他真的有進步，神有翻轉了他。」她表示，雖然對於復合沒有明確答案，前陣子小模田欣又被拍到進出診所，但多年來阿良還是有所改變，至少在Emma身上非常用心，充分扮演好父親的角色，也算是有所成長。
▲阿良與女兒合送包包給小禎。（圖／翻攝自胡小禎臉書，2017.05.24）
雖說小禎對於與阿良的復合仍無明確答案，但喜歡小孩的她表示，不排斥迎接第二胎，Emma已經十歲，可以再多個玩伴。至於阿良是不是最後的父親選項？就得看小禎的最後決定了。
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