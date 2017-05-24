▲小S（左）節目又嗆林志玲，蔡康永一旁看不下去。（圖／愛奇藝提供，2017.5.24）

林志玲近期到小S的節目作客，雖然兩人檯面上不合，但兩人私下交情極好，節目上，小S虧林志玲是最紅的臨演，強調自己在電影中才是第一女主角，但老是被戲弄，讓林志玲忍不住問：「妳（指小S）攻擊我的話哪一句是真心的？」沒想到她竟回：「妳的眼睛沒有靈魂。」話一出口蔡康永直罵過分，但小S解釋，和林志玲私下聊過，會說眼睛沒靈魂，是因為林志玲保護色很重。



小S這回演出電影，戲分吃重，她透露一場吃麵大哭的戲碼，是事先在麵中加滿芥末，希望吃下去就能落淚，沒想到嗆辣的味道卻讓攝影師頻頻打噴嚏。節目上為了跟林志玲PK哭戲，小S更現場直接吃芥末，辣到不停大叫，節目效果十足，讓蔡康永笑到不行。

▲林志玲（左）錄製《姐姐好餓》。（圖／愛奇藝提供，2017.5.24）

林志玲在錄影過程透露最近有心動感覺，小S追問是否有做菜給男友吃過？她透露初戀時嘗試過，而兩人是在林志玲大學畢業後交往。小S在《姐姐好餓》第一季合作過多位男神，被林志玲問到哪位男神最讓她心花怒放？「高雲翔那集我真的心中蝴蝶要飛出來了，還有陳偉霆。」而出道多年的林志玲，則透露合作過的男藝人中，黃渤最讓她感到迷人。



林志玲碰上小S尺度大開，節目上不但耍man、和小S比腕力，就連要她複製誇張舞蹈，林志玲也乖乖照做，顯示兩人的好交情。《姐姐好餓2》每周四晚間8點在愛奇藝台灣站播出。

▲林志玲（左）錄《姐姐好餓》配合小S。（圖／愛奇藝提供，2017.5.24）