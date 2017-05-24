這花瓶是撒尿牛丸牌的嗎？

嗯，你的要求我的好好想想

昂昂昂昂昂，叫你不要碰我沒聽見

？

老娘的香肩都露了，你還沒反應

戰鬥民族都是這樣喝酒的嗎？

此刻你最想做什麼啊.

紳士的背後

妹妹吃個飯真的那麼熱嗎

小姨子和媳婦又開始浪了 真是拿她們一點辦法都沒有！

這個手機我買了

每次逛屈臣氏時的我和銷售員

機智的攝像師！

每天是這麼叫自己女朋友起床的

怎麼？這個也讓你有了大胆的想法？

農藥，就是最好的麻藥

輸在起跑線上

女朋友第一次來我家 有點緊張

我都準備好了！你為什麼不親我！

男生對妹子一定要溫柔，尤其是剛整完容的

這個覺醒有點萌

前排的觀眾身體一陣哆嗦后，這場演出頓時索然無味

下次跟妹子親熱還是開房吧……

坐上來，自己動。

現在的學生妹都好清純，好不做作啊！