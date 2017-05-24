我怎麼能和黃瓜相提並論呢？動圖這招就是空穴來風!北京新浪網 (2017-05-24 18:31)
這花瓶是撒尿牛丸牌的嗎？
嗯，你的要求我的好好想想
昂昂昂昂昂，叫你不要碰我沒聽見
？
老娘的香肩都露了，你還沒反應
戰鬥民族都是這樣喝酒的嗎？
此刻你最想做什麼啊.
紳士的背後
妹妹吃個飯真的那麼熱嗎
小姨子和媳婦又開始浪了 真是拿她們一點辦法都沒有！
這個手機我買了
每次逛屈臣氏時的我和銷售員
機智的攝像師！
每天是這麼叫自己女朋友起床的
怎麼？這個也讓你有了大胆的想法？
農藥，就是最好的麻藥
輸在起跑線上
女朋友第一次來我家 有點緊張
我都準備好了！你為什麼不親我！
男生對妹子一定要溫柔，尤其是剛整完容的
這個覺醒有點萌
前排的觀眾身體一陣哆嗦后，這場演出頓時索然無味
下次跟妹子親熱還是開房吧……
坐上來，自己動。
現在的學生妹都好清純，好不做作啊！
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