《神奇女俠》將於6月2日上映，蓋爾·加朵飾演的亞馬遜公主黛安娜·普林斯，一次意外她與克里斯·派恩飾演的空軍上尉史蒂夫·特雷弗相遇，隨後隨他一同來到人類世界，準備一起捍衛和平、拯救世界。而女神的神兵利器之一就是那面盾，如今著名手工團隊武器人間也打造了一面真實版「女神盾」，一起來看一下。

武器人間打造《神奇女俠》盾牌：

武器人間是按照DC上一部電影《超蝙》中，女神盾牌造型製作的，從一塊鐵板原料，到成品盾牌，大部分的工序都是在不斷的敲打，尤其盾牌弧麵塑形的開始，一張鐵板敲的慘不忍睹，但是鐵匠師傅的一雙巧手，使得盾牌逐漸成型，除了花紋還刻印上了戰損做舊。至於盾牌的束帶扣，都刻有花紋裝飾，在最後一部經過「鍍金」裝飾之後，這面造型古樸的盾牌就做成了。不過這次武器人間在慣例的秀作品階段，沒有使用其他武器來砍這面略顯單薄的盾牌，而是用水果代替。

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