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聽說一個人厚著臉皮沒羞沒臊地去愛另一個人的概率，一生大概只有一次。

我用完了。

胖編說，他也用完了，回來的時候還多了頂綠帽子。

易友們，你用完了嗎？

成都這30名同學，目測也用完了。

這應該是我見過最牛的班級了，全班43人出了15對情侶，畢業旅行變集體婚禮。

5月21日上午，一場特別的集體婚禮儀式在重慶某景區舉行。現場15對情侶均來自成都某大學畢業班學生，全班一共43名同學，大學四年成就了15對情侶，其中8對已經領證。

不帶這樣虐的！！給剩下的13人留條活路啊喂。

剩下的13個人，天天吃狗糧也就算了，現在還要出份子錢出到破產。

我已經腦補了每次下課他們班去食堂吃飯的情景：一下課，其他人都成雙成對去吃飯，這13人是一起包個圓桌吃飯嗎？

全班43人出了15對情侶，這是什麼樣的緣分啊！

內啥，同學，你們的班主任是叫孟非嗎？

建議將此班評為全國「肥水不流外人田」先進班集體！

校園愛情天真又美好，希望同學們在經歷了純真爛漫后，在現實的世界里更加珍惜彼此。

同學，說好要一起到白頭哦，不然分手了，參加同學會，會很尷尬滴~~

又到了一年一度的畢業季，浙江農林大學暨陽學院出現了一張很特殊的畢業照。畢業照里，只有一個學生穿著學士服坐在中間，身邊卻圍著一排老師。

同學說，大學四年，他從來沒逃過課……

一個人的畢業照，一個人的課堂，就問你怎麼逃課！

突然有點羡慕他，他應該是全中國交學費性價比最高的學生了吧。

每節課都享受一對一的VIP待遇，而且每次考試都是第一名！

同學，恭喜你畢業了，再也不用逃課了，因為沒有課上了……

也恭喜你即將進入苦逼的搬磚生活！

畢業后你會發現，再沒有比學校食堂更便宜的飯菜，再沒有比學校宿舍更便宜的房租了，在沒有這樣暖心的宿管阿姨。

這位宿管阿姨絕對是親媽系列。

我看哭了是什麼鬼！！

扎心了，鼻子酸，但暖暖的，突然發現我離開大學好久了。

臭小子，小崽子，小夥子，懶蟲們，孩子們……大媽是把這些學生當成自己的孩子在關懷。

別人的宿舍大媽！

我們的就是：「你別跑，過來登記一下，哪個宿舍的……小兔崽子，你別跑！」

同學，你也別跑！幹嘛？幹嘛？耍流氓？

5月22日晚上10點鐘，合肥一高校女生反映，大晚上有男生在女生宿舍樓下玩無人機，試圖偷窺女生宿舍，引發女生恐慌。而且這不是第一次！前幾次有人聽見無人機的聲音，以為是學校在施工，所以沒在意，知道前天晚上被女生拍到照片。

隨後，當事男生說，他沒有拍，只是飛，沒開攝像頭。學校保衛處也稱系學生在對新買的無人機進行試航……

裝！接著裝！

大半夜試航，白天不能試？

還有，你為什麼非要在女生宿舍前試飛，學校沒有其他地方了？

同學，撒謊也是需要腦子的。你的藉口和「我就蹭蹭不進去」一樣無恥。

這位男同學，我代表女同學向你表示強烈譴責、嚴正抗議，希望你尊重女生宿舍主權完整，對你貿然採取單邊行為感到遺憾，希望你不要一意孤行，懷著僥倖心理繼續這種幼稚的行為。

當然，也希望廣大女生保持理性克制，和平協商解決爭端。

姑娘們，下次再看到，別生氣，直接列印一張貞子照片貼在窗戶外面，讓他飛，讓他偷拍，嚇不死你！

現在的同學，一上了大學就開始放飛自我，失去底線。

哪像高中，只是停電了不用上課，就能高興的像個兩百斤的孩子。

真的，我們班停電了就往外沖，老師喊都喊不住。跑啊，來電了怎麼辦！！

笑著笑著發現，這是永遠回不去的美好青春。

等待我們的是冷酷無情的現實世界。

【工作，沒那樣光鮮】

我也想改變生活軌跡，我也想環遊世界，我也想吃遍山珍海味，我也想嘗試不同的穿衣風格，我也想轟轟烈烈，至真至純的愛一場，我也想不受任何約束，活出自我，我也想隨心所欲，快樂安然。可是，錢呢？

月底了，又到了吃土的時候。

胖編：定外賣嗎？

我：不訂！

胖編：喝奶茶嗎？

我：不喝

胖編：看電影嗎？

我：不看！

胖編：這些不是你喜歡的嗎？怎麼突然不感興趣了？

我：沒錢！五塊錢以上的活動都別找我。

窮的人大致相同，富的人千姿百態。

這真的是我見過最壕的鄉村豪宅！8層！

最近，廣東一村民為慶祝搬入千萬豪宅，設宴250桌，單請客就花費近30萬。豪宅佔地500多平方，樓高8層，配有電梯、KTV、歌舞廳等。大家都好奇屋主有什麼大來頭？事實上他不是什麼大企業老總，只是一個小老闆，為人低調，在當地鮮為人知。

難道是傳說中的悶聲發大財？

壕，我能說你家的裝修風格，奢華里透著濃濃的鄉土氣息……尤其是這亂入的迎客松是什麼鬼？

土豪：我喜歡，我高興，我有錢，你管得著嗎？

是啊，我們真的管不著。

人家有錢想怎麼蓋怎麼蓋。

咱就別說人家土了，人家還嘲笑我們窮呢！

今天看到這組圖……有做設計的易友們，好想抱抱你們，熏疼！