《最終幻想7：重製版》開發進行中 SE招聘新職位北京新浪網 (2017-05-24 18:56)
在SE新的招聘公告中，正在為《最終幻想7：重製版》招募工作人員。崗位包括戰鬥策劃、關卡策劃和背景以及視覺效果設計師等。
《最終幻想7：重製版》在兩年前的E3上首次亮相，當時SE表示遊戲正處於開發的最初階段。這兩年中，SE公佈的《最終幻想7：重製版》的信息非常少。
這份招聘公告倒是說明了遊戲的開發工作正在進行，但是想要和大家見面看起來需要的時間不會太短。
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