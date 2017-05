(中央社記者鄭景雯台北24日電)同婚釋憲案,大法官今天宣告違憲要修法。歌手張惠妹激動地說,「這是很重要的一步」;蘇打綠主唱青峰說,「恭喜,愛又往平等邁進一大步」。



同婚釋憲案,大法官做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說,大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲,要求主管機關在本解釋公告後2年內,修改相關法律。



歌手「阿妹」張惠妹表示,「好激動,這是很重要的一步,期待接下來的修法也可以順利!我們距離真愛的平等更靠近了」。



藝人楊丞琳說,「超感動的!就是要跟喜歡的人結婚啊」;蘇打綠主唱青峰說,「恭喜,愛又往平等邁進一大步」。



設計師聶永真在臉書用英文寫道「I'm proud of my country!(以我的國家為榮)」,還附上一個愛心圖樣。



舞台劇編導蔡柏璋也以英文表示,「A Day to Remember. Thank you Taiwan. Couldn't be more proud!! (值得紀念的一天,謝謝台灣,再自豪不過了)」。



藝人丁寧則表示,「政府就應該如此,建立一道溝通的橋梁,讓不理解的有機會願意理解,才能促進社會和諧,台灣很小,我們沒有條件分裂分化歧視仇視跟我們不同的人」。



丁寧還說,「這也只是開始,親愛的同志們,我們的任務巨大, 不要忘了,同志的英文原意是『happiness』,用我們的快樂提醒大家生命應該是要這樣的。恭喜大家,我得來存錢包紅包了」。1060524