（中央社記者鄭景雯台北24日電）同婚釋憲案，大法官今天宣告違憲要修法。歌手張惠妹激動地說，「這是很重要的一步」；蘇打綠主唱青峰說，「恭喜，愛又往平等邁進一大步」。



同婚釋憲案，大法官做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在本解釋公告後2年內，修改相關法律。



歌手「阿妹」張惠妹表示，「好激動，這是很重要的一步，期待接下來的修法也可以順利！我們距離真愛的平等更靠近了」。



藝人楊丞琳說，「超感動的！就是要跟喜歡的人結婚啊」；蘇打綠主唱青峰說，「恭喜，愛又往平等邁進一大步」。



設計師聶永真在臉書用英文寫道「I'm proud of my country!（以我的國家為榮）」，還附上一個愛心圖樣。



舞台劇編導蔡柏璋也以英文表示，「A Day to Remember. Thank you Taiwan. Couldn't be more proud!! (值得紀念的一天，謝謝台灣，再自豪不過了)」。



藝人丁寧則表示，「政府就應該如此，建立一道溝通的橋梁，讓不理解的有機會願意理解，才能促進社會和諧，台灣很小，我們沒有條件分裂分化歧視仇視跟我們不同的人」。



丁寧還說，「這也只是開始，親愛的同志們，我們的任務巨大， 不要忘了，同志的英文原意是『happiness』，用我們的快樂提醒大家生命應該是要這樣的。恭喜大家，我得來存錢包紅包了」。1060524