發行商PQube宣布，將會在今年夏天的時候把GentleBros的開放世界俯視視角ARPG遊戲《貓咪鬥惡龍(Cat Quest)》帶至PS4和PC平台（Steam），官方放出了兩段視頻，一段是遊戲的預告片，另一段是遊戲的試玩影像，讓我們一起來感受下吧！

【遊俠網】開放世界ARPG遊戲《貓咪鬥惡龍》公佈

【遊俠網】開放世界ARPG遊戲《貓咪鬥惡龍》試玩影像

在上一周的BitSummit 2017遊戲展上，任天堂也展示了這款遊戲的Switch版，不過PQube並未宣布將會發行Switch版的《貓咪鬥惡龍》，看來需要等一段時間了。

以下是PQube提供的遊戲簡介：

《貓咪鬥惡龍》是一款背景設定在充滿貓咪的神奇世界的開放世界俯視視角ARPG遊戲。玩家將進行激烈的實時戰鬥，探索廣闊的大陸，體驗激動人心的冒險歷程。這款遊戲能讓你重新回到那些你在地牢遊戲中探索未知地圖的的美好日子，你需要完成各種任務關卡，並結識Felingard世界中很多毛茸茸的居民們。