據美國ABC新聞報導，一位美國密歇根州的14歲男孩Josh被他的父母「綁架」到了猶他州沙漠中，原因竟是他太沉迷於《CS:GO》。這對父母強制他去參加一個位於猶他州的戒除網癮的項目，看來美國也有「楊永信」。

根據父母提供的信息，Josh的生活作息顛倒，一直都打遊戲到第二天早晨然後一直睡到下午；每周大概至少花60個小時來打《CS:GO》以及其它電腦遊戲，每天玩12個小時以上的遊戲更是家常便飯。

14歲男孩Josh

「如果我們拿走他的電腦，他的行為就會變得更加古怪。」Josh的母親說。

在被送到康復中心之前，Josh被父母帶去醫院做了功能性磁共振成像（fMRI，functional magnetic resonance imaging）檢查，醫生表示「過多的遊戲影響了大腦活動」。在一周之後，Josh在晚上被父母從家中拽出，然後被帶上飛往鹽湖城的航班，目的地是處於沙漠中的康復中心，那裡與網路和遊戲這樣的現代科技隔絕。

「太愚蠢了。我只是玩了遊戲然後就被送到那裡。」Josh說。

Josh和項目人員一起在沙漠中紮營，共同度過了超過兩個月的時間，伴隨著嚴格的作息和體力勞動。項目結束之後，醫生對比了Josh參加項目前後的功能性磁共振成像結果，結果顯示Josh大腦的神經元活動得到增長。

在節目中，ABC新聞還獲知其它與Josh相似的人們，比如一名和手機無法分開的年輕女孩、一名沉迷遊戲主機的中年人以及一名極端熱愛《我的世界》的小男孩。所有這些人的共性在於與虛擬的世界連接得太過於緊密。