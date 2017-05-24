來源： 第一經濟網

近日，實體零售業內第一例基於POS支付場景的消費金融應用已上線投入使用。湖南佳惠集團聯合信柏科技在旗下6家大型百貨賣場基於智能POS支付場景開展消費金融業務，使會員能享受到真正的消費信貸服務，釋放會員的消費需求和能力。佳惠華盛堂百貨邵陽店已經率先上線運營消費金融產品「佳貝」，廣大消費者可以在「佳惠電子會員卡」公眾號申請服務，只需幾分鐘的時間填寫相關資料，獲得審批（全自動化審批）后將擁有專屬信用額度在消費時即可在POS端使用額度進行支付，後續再通過公眾號進行賬單查詢、分期、還款等。

2016年，中國消費信貸規模突破了22萬億，同比增長19%，同時消費信貸在我國所有消費中的佔比達到了46.8%，成為了我國消費的主流形式。消費環境豐富、傳統信貸升級、政策支持等因素助力消費金融快速發展。從電商巨頭的真實消費數據來看，電商平台使得用戶的消費習慣發生了巨大變化。電商生態正在逐步解放我國居民的超前消費意識，培養居民的信貸消費習慣，而這也為線下零售企業消費金融的發展帶來了巨大的機會。

佳惠集團，中國連鎖企業百強，湖南省百強企業，作為湖南地區標杆性零售連鎖企業，秉承為顧客服務的理念，儘力為顧客尤其是佳惠會員提供貼心的服務。經過近二十年的運營，累積了上百萬的會員數據。為了響應國家普惠金融政策，同時為佳惠會員提供增值服務，佳惠聯合信柏科技在旗下華盛堂百貨商場基於POS支付場景開展消費金融業務，使會員能享受到真正的消費信貸服務，釋放會員的消費需求和能力。信柏科技擁有雄厚的大數據技術和商業智能化應用經驗積累，自2014年起，持續深耕零售行業，致力於消費大數據和零售智能POS+消費金融解等零售創新解決方案的提供，成功為廣州正佳集團、湖南步步高集團、中糧大悅城、印力集團、羅萊家紡集團、金鷹商貿集團、天虹百貨集團、龍湖商業集團、毅德集團等知名零售企業提供技術服務。

2016年下半年，佳惠集團確定和信柏科技聯手率先在旗下佳惠百貨進行智能POS+消費金融試點，勇當實體零售業內第一金融創新標兵。信柏科技項目組進駐佳惠百貨，歷時數月，先後輔助佳惠百貨規劃整體消費金融的業務流程、運營方案、IT體系，建立消費金融的應用通路的後台、微信、會員網站等相關係統，提供金融服務的終端承載設備——智能POS收銀系統，協助佳惠百貨建立會員體系的信用評估通路，結合佳惠百貨的會員數據實現服務的個體差異化（根據會員等級差異化授信），終於於近日華麗蛻變，在佳惠旗下華盛堂百貨邵陽店成功上線運營消費金融產品「佳貝」，這是不僅僅是佳惠集團的一次革新和突破，也是實體零售圈的具有超越傳統業務意義的盛舉！

場景是消費金融的命脈。無論是互聯網消費金融公司，還是大型企業開展消費金融業務，都在以各種創新形式不斷滲透到大眾生活中。在實體零售消費場景中，用戶在線下消費時，POS支付是必經環節，通過在智能POS上部署消費金融功能，與會員的消費需求深度融合，實現用戶的線下消費貸和消費分期，這就是信柏科技和佳惠百貨合作投入運營的消費金融應用服務。

信柏科技零售事業部負責人曹宏波表示： 「實體零售企業通過向其會員提供消費金融服務，一方面可以完善會員信息，增加對消費者的了解，充分釋放消費者的消費能力，提升經營業績；另一方面可以通過金融增值服務和相應成長計劃，與消費者建立更緊密聯繫，鎖定未來消費，提高本地的零售競爭能力。另外，利用零售企業自身品牌認知度和會員的認同感，零售企業可快速整合本區域其他類型商戶，建立區域化的異業聯盟體系，為會員提供基於地理商圈的綜合服務，將服務、信用支付的範圍拓展到全品類零售、文娛、餐飲、教育、醫美、旅遊等等，幫助零售企業跳出自身的物業、業態、品類的限制，轉型為區域的消費平台和交叉營銷的組織者。這是一件不但有意義而是很有前景的事，我們很樂意牽手零售企業，一起創新發展，在新零售時代輝煌共舞！」