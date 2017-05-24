新浪科技訊 5月24日下午消息，據消息人士透露，中興通訊有意出售手中的努比亞技術有限公司部分股權，將持股比例降至50%以下，目前正在接洽意向收購方。出售股權同時，努比亞也正在尋求獨立上市。

中興通訊目前持有努比亞60%股權，為第一大股東。蘇寧通過旗下公司持有努比亞33.3%股權。

努比亞技術有限公司前身為中興移動通信有限公司，成立於2002年，是中興通訊旗下最大的經營類控股子公司，主營手機業務。2012年10月，中興移動通信發佈了定位高端的努比亞(nubia)智能手機品牌。據介紹，努比亞肩負中興移動業務從B2B到B2C轉變的重任。

2015年6月，中興移動通信宣布更名為「努比亞技術有限公司」。當時努比亞總裁里強對媒體表示，努比亞誕生於中興，成長於中興，服務於中興，並透露，中興持有努比亞90%左右股份。

2015年底，中興通訊發佈公告，為滿足業務發展需要，控股子公司努比亞技術有限公司增資擴股引進蘇寧潤東股權投資管理有限公司。蘇寧潤東以19.3億元對努比亞進行增資。增資完成後，蘇寧潤東將持有努比亞33.3%股權，成為第二大股東；中興對努比亞持股佔比下調至60%。

公告中，努比亞財務數據也得以披露。數據顯示，自2012年至2015年前11個月，努比亞營收分別為30.48億元、27.75億元、43.22億元、52.16億元，凈利潤分別為2.82億元、2.07億元、2.52億元、2.49億元，整體穩步上升。另據中興通訊財報，在2016年，中興通訊自努比亞分得現金紅利7214.9萬元。（李楠）