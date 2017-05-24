（台北訊）由兩岸三地八家唱片公司齊推新人參與的新型態音樂競技節目「亞洲超新星」，日前由北京衛視取得播映權，取代原安徽衛視，並將在七月初於每週五晚間十點播出，原台灣區播映權為振維電子則維持不變。「亞洲超新星」製作單位玥音表示，「亞洲超新星」目前已錄製到第六集，由於有八大唱片公司頂尖團隊做後盾，加上新人競逐激烈，在北京衛視極力爭取下，播出頻道由北京衛視取代原安徽衛視，預期將掀起另一波音樂實境節目熱潮。同時，北京玥音表示，振維看好粉絲互聯網的前景，近日全面從威業接手亞洲超新星節目，和北京玥音進行更深度合作，包含未來第二季節目的進行等，創造雙方共贏，彼此更大利益。據悉，北京衛視看好該節目擁有兩岸三地高人氣，因此拿下播映權。北京衛視過去曾播出「跨界歌王」、「最美和聲」，但都以已出道的藝人參賽為主，新人間的競逐音樂比賽實境秀還是第一次，因此相當期待「亞洲超新星」能讓週五晚間的收視再掀高潮。（圖說：亞洲超新星MEGA STAR，圖片來源：振維電子提供）。