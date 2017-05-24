亞洲超新星太熱門北京衛視拿下播映權大成報 (2017-05-24 16:42)
同時，北京玥音表示，振維看好粉絲互聯網的前景，近日全面從威業接手亞洲超新星節目，和北京玥音進行更深度合作，包含未來第二季節目的進行等，創造雙方共贏，彼此更大利益。
據悉，北京衛視看好該節目擁有兩岸三地高人氣，因此拿下播映權。北京衛視過去曾播出「跨界歌王」、「最美和聲」，但都以已出道的藝人參賽為主，新人間的競逐音樂比賽實境秀還是第一次，因此相當期待「亞洲超新星」能讓週五晚間的收視再掀高潮。（圖說：亞洲超新星MEGA STAR，圖片來源：振維電子提供）。
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