大數據分析與網路安全的化學反應——2017中國網路安全技術對抗賽在青島落下帷幕

2017年4月20日至2017年5月22日，在工業和信息化部指導下，國家互聯網應急中心（CNCERT/CC）舉辦了2017中國網路安全技術對抗賽（賽事官方網站：http://contest.cert.org.cn）。這是國家互聯網應急中心第四次舉辦此項國內頂級水平的網路安全賽事。

本次比賽與前三屆攻防對抗賽的形式不同，採用了新的賽制賽題形式，通過網路安全數據分析的比賽形式，選定「被黑和釣魚網站分析」、「網站後門行為分析」、「網路攻擊溯源分析」、「漏洞攻擊和惡意代碼通信報文分析」等四個典型安全場景，聯合國內多家知名安全企業提供的來源於一線業務系統和生產場景的網路安全監測大數據，面向全國優秀數據科學人才與網路安全人才徵集優秀解決方案，著力解決當前大數據背景下的網路安全攻擊威脅分析、溯源、判定等應用問題。

本次比賽吸引了442支隊伍共1255名選手報名參賽。自2017年4月20日起，經過16天激烈的線上初賽，10支全國頂尖的隊伍脫穎而出。2017年5月20日至22日，決賽經過持續48小時的演算法測試和優化比拼以及10場靈感迸發、評答互懟的答辯評審，在綜合了演算法實測結果和十余位大數據和安全領域專家對演算法的嚴謹性、創新性、應用價值的評判之後，決出了一、二、三等獎和優勝獎。

最終，「觀安-無相實驗室」隊獲得一等獎（獎金五萬元），「極地社」隊和「雲堤」隊獲得二等獎（獎金兩萬元），「Gtensor「隊、「黃埔江畔」隊以及「sh4d0w」隊獲得三等獎（獎金一萬元），「生活充滿節奏感」隊、「老鐵來調參」隊、「BUPT_901」隊以及「廣州阿戈比特」隊獲得優勝獎（獎金一萬元）。

本次比賽得到了上海交通大學、科賽網、奇虎360、天融信、阿里雲、知道創宇、安恆信息、微步在線、白帽匯、永信至誠、啟明星辰、綠盟科技等業內單位的技術支持，融匯了安全業界的精華數據。今後，國家互聯網應急中心將繼續舉辦此類數據分析賽事，不斷豐富賽題類型、完善比賽賽制、提高比賽技術性與觀賞性，進一步促進數據科學技術在網路安全領域的應用，為網路安全技術人才和數據科學人才提供思想碰撞，交流學習的平台。