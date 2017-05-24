（中央社記者王靖怡台北24日電）香港樂壇「校長」譚詠麟今天宣傳新專輯「欣賞」，與歌手劉德華合唱新歌「簡單是福」，譚詠麟說，寫出7版本編曲，但劉德華全不滿意，他就決定全刪重做。



譚詠麟睽違10年再推國語專輯「欣賞」，籌備3年多，與10組歌手合作，譚詠麟身兼音樂總監、監製及合作藝人聯絡人。中午與台灣媒體餐敘，譚詠麟回想起35年前在台北買房，預付新台幣60多萬元，結果被人捲款而逃。



好脾氣的譚詠麟坦言很少動怒，印象僅兩次暴怒，都是工作的事，他笑認很「善忘」，自嘲連歌詞都不記了，還記住那些生氣的事要幹嘛，過了就忘記。



新歌「簡單是福」與劉德華合唱，譚詠麟在劉德華墜馬受傷住院時常去探望，近來是否到劉德華家中探望？譚詠麟開玩笑表示，劉德華住家軍警林立，有守衛，先前住院也是硬闖進去，為了給劉德華聽錄音成品，探望次數比家人還多。



談起合作過程，譚詠麟說，劉德華當時在國外拍電影，特地回香港抽出4小時空檔錄音，但7版本編曲劉德華都不滿意，他就決定全刪掉重做，當下錄音室氣氛沉重，後來抓到類似「一生中最愛」間奏感覺，劉德華滿意點頭，趕在2小時內完成「簡單是福」。1060524