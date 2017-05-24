



bnt新聞訊 24日下午，韓國SBS電視臺選秀節目「K-POP STAR 6」出身的歌手Kriesha Tiu在首爾江南區ilchiart Hall舉行了首張個人專輯發售showcase，宣布正式出道，將通過主打歌「Trouble」展開活動。王容/文 白秀硯/圖



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