



bnt新聞訊 概念dol、清新dol、全能團、美男樂隊、超人氣“新人”，男團成為5月歌壇最受關註的主人公。又到一輪男團回歸大戰，誰最讓你心空？





5月15日——VIXX





“概念dol”VIXX這次繼續放大招，在5月15日推出了獨特的東洋風打造的全新專輯「桃源境」，成為5月歌謠界的一股清流。身材高挑的六名成員完美消化了古典風格造型；一把折扇打造驚艷“扇子舞”；MV更是展現了行雲流水般的美感，公開後便獲得了強烈反響。在23日的「THE SHOW」中，VIXX獲得了回歸後的首個一位，這也成為他們出道五周年之際獲得的最有意義的禮物。





5月17日——HONEYST





FNC娛樂在5月繼續走起花美男樂隊路線，四人組新人樂隊HONEYST宣布5月17日正式出道。HONEYST的隊名將HONEY和ARTIST相結合，寓意樂隊將展現清新風格的音樂色彩，四名成員在預告照中也展現了可愛少年的形象。HONEYST的出道專輯主打歌「為你著迷」是一首以校園為背景的歌曲，展現了陷入愛情的少年的青澀魅力。期待這只美少年樂隊今後帶來的精彩表現。





5月22日——SEVENTEEN





22日，小17開始了2017年的第一步，攜第四張迷你專輯「Al1」正式回歸。SEVENTEEN此次的新專輯從預告照公開便受到關註，而新專輯主打歌「Don't Wanna Cry」也不同於他們此前的風格，內容講述了少年首次體會傷感瞬間的心境。在公開的「Don't Wanna Cry」MV中，SEVENTEEN演繹了傷感中不乏清涼感的魅力，帥氣幹練的舞蹈走位也讓人不禁再次感嘆SEVENTEEN的出色表現力。





5月23日—iKON





結束空白期的iKON終於在23日發行了新專輯「NEW KIDS : BEGIN」，宣告強勢回歸。此次的iKON推出了雙主打「B-DAY」和「BLING BLING」，成員B.I和BOBBY參與了作詞、作曲和編曲。 截止23日下午4時（韓國時間），「BLING BLING」和「B-DAY」的MV在公開22小時後的合計觀看量便突破500萬，可見iKON勢不可擋的超高人氣。





5月29日——HIGHLIGHT





高光新人團自“出道”後便全身心投入工作，發專輯、上綜藝、拍戲，忙碌行程中又繼續籌備了再版專輯「CALLING YOU」。和首張專輯主打歌「不要愁眉苦臉不同」，HIGHLIGHT的新專輯從概念照中就展現了更加真摯成熟風格；主打歌歌詞視頻中“很抱歉這麽晚還打電話，雖然有些醉了，但我還是清醒的”的語句表達了想要留住戀人的真摯心境。HIGHLIGHT將在再版專輯中展現男人怎樣的獨特魅力，令人期待不已。





5月29日——ASTRO





同樣在29日，ASTRO也將發行他們的第四張迷你專輯「Dream Part.01」。一直展現“清新dol”、“漫撕男”形象的ASTRO此次的專輯將通過“Day”“Night”兩個版本展現出少年青春洋溢和成熟內斂。在已經公開的主打歌「Baby」首個預告視頻中，ASTRO成員們為夢想商店開張而忙碌準備，清新可愛的少年模樣不禁讓人心動，也讓人期待在接下來公開的預告中，ASRTO將展現怎樣的反轉面貌。王容/文 Jellyfish娛樂，FNC娛樂，Pledis娛樂，YG娛樂、Fantagio，Around Us/圖

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