



bnt新聞訊 每次亮相都能展現全新面貌的明星們，她們的美貌和魅力成為眾人羨慕的對象。





深受大眾喜愛的明星們的魅力是什麽呢？下面就來一同看看吧！





>> 魅力亮點1：水潤有光澤的肌膚





深受大眾喜愛的明星們的第一個魅力就是好皮膚，底妝的功勞不小。輕薄有水潤光澤的底妝，能給人清涼感的同時也“升級”了她們的美貌。





若想打造出女星們般水潤有光澤的肌膚，那麽在護膚時就要做到為肌膚充足水分，之後再集中打造出輕盈又水分充足的底妝。





STEP 1 增加水分





護膚最重要的可謂是補水。充足的水分不但是肌膚健康的保障，更時令底妝服帖的好方法。但並不建議同時使用種類多樣的護膚產品，選擇一款成分天然且同時擁有多種護膚功效的面霜完成幹練的護膚十分重要。





BEAUTY EDITOR’S PICK 集純羊毛脂漿果乳霜（KICHO SHEEP OIL CREAM）：這是一款從清潔地區新西蘭羊羔身上獲取羊毛，通過德國嚴謹技術力獲取“羊油”研制而成的羊油面霜，對肌膚溫和無刺激。產品內融入8種濃縮漿果成分，營養豐富，可以高效潤養肌膚。





STEP 2 底妝要足夠輕薄





為了打造出滋潤、有光澤的底妝，最好選用質地輕薄又有充足水分的底妝產品。但在正式打造底妝前不要忘記首先使用一款質地水潤且不會刺激肌膚的防曬霜，之後再使用既輕薄又有遮蓋力的氣墊粉打造出健康有光澤的底妝。





BEAUTY EDITOR’S PICK





01 集純清透水潤防曬霜（KICHO Ultra Moisturizing Suncream，SPF50+/PA+++）：該產品含有發酵大豆中提取的植物性胚芽成分，可以有效為肌膚保濕，維持健康肌膚。產品內不含5大有害物質，可以同時隔離UVA和UVB，具有SPF50、PA+++的紫外線隔離效果，保護肌膚，適合日常使用。





02 集純愛之煥彩氣墊CC霜（KICHO AROHA GLOW CC CUSHION，SPF50+/PA+++）：該產品因富含海洋深層水、玫瑰樹膠、乳木果油、羊油、芍藥提取物等保濕功效卓越的成分，令它擁有十分水潤的使用感。是一款能在使用的同時令肌膚散發光彩，且沒有粘稠感的氣墊產品。該產品同時擁有阻擋紫外線、美白以及卓越的遮瑕能力，可助打造出水潤又無瑕的水光底妝。





>> 魅力亮點2：迷人笑顏與明朗形象

韓國女星們的第二個魅力亮點就是既清爽又可愛的笑顏，時常會給人帶來愉悅的心情。





因此，除了要學會美妝技巧外，還建議在日常生活中多微笑，這樣能給人留下給好的印象，另外，建議多多攝取含有豐富的維生素及礦物質的水果及蔬菜，能令氣色變得更佳也有助於給人留下更明朗的印象。尹智慧 鄭文蘭/文 KICHO 集純，bnt新聞DB/圖





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