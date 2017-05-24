微軟今天正式宣布推出全新的 Surface Pro，它是微軟標誌性產品線的下一代產品，同時也是全能的筆記本電腦。全新 Surface Pro 是一款輕薄和安靜的筆記本電腦，它擁有強大的性能和電池續航能力。微軟創造了這一產品類別，並進一步推動其發展，全新的 Surface Pro 將帶來 13.5 小時的電池續航時間，比 Surface Pro 3 快了不止 2.5 倍；同時它還擁有無與倫比的多功能性、更輕巧的便攜性及更精緻的設計。Surface Pro 不只是一台富有生產力的筆記本電腦，同時也是一個移動創意工作室，它擁有12.3 英寸色彩艷麗的 PixelSense 觸控屏幕，支持全新的 Surface 觸控筆2與 Surface Dial 2的屏上和屏外操作。全新 Surface 觸控筆在精確度上是上一代產品的兩倍，通過 PixelSense 加速計定製化晶元進一步加強其功能。全新 Surface Pro 與全新 Surface 觸控筆在更快速、更流暢的書寫和繪畫時的傾角與陰影層面樹立了行業標準。同時，Surface 觸控筆如今支持傾角3功能，提供更自然的陰影。墨跡書寫功能將適用於跨越 Windows 10 和 Office 365 的應用如 Microsoft Whiteboard，並鼓勵全球各地的人們使用數字墨跡書寫，釋放更多創造力、團隊協作和生產力。

微軟全球副總裁，負責微軟 Surface 業務的 Panos Panay 表示：「人們對於設備擁有很高的期望，他們希望設備應該幫助他們完成諸多事務。人們想要美觀強大的設備，這些設備應該擁有全天候工作的電池續航能力，提供優質的數字墨跡書寫體驗。不管何時何地通過何種方式，他們希望能夠更好地、更有創意地表達自己的想法。全新 Surface Pro 能夠滿足所有這些需求，秉承了我們推動計算機向前發展的理念，同時通過 Windows 10 和 Office 365 的所有創新功能，激發人們更多的創造力。」

全能的筆記本電腦

全新 Surface Pro 經過由內及外的重新設計，為用戶提供更強大的生產力，且電池續航時間比 Surface Pro 4增加了 50%。從圓潤、弧形的邊緣到優雅的相機，再到逐漸消失的邊框，所有的一切都變得更加精簡和精鍊。全新的 Surface Pro僅厚 8.5 毫米，其重量僅為 768 克4，可能比起裝它的包還要輕；同時，設備採用極致安靜設計，內置支持全新無風扇5的第七代英特爾？酷睿？處理器。

全新 Surface Pro特製版專業鍵盤蓋帶來了更高質量的剪刀腳機械結構和 1.3 毫米的鍵程，產生快速和準確的輸入體驗。全尺寸玻璃觸摸板支持五指多點觸控功能，帶來絕佳精準的觸控體驗；同時整個鍵盤由柔軟、耐用的歐締蘭（Alcantara？） 材質包裹，創造舒適的手掌支撐感和出色的美感。

全新 Surface Pro 還將在今年晚些時候推出 LTE 版本，為人們隨時隨地辦公、團隊協作和創作提供更強大的移動性能。

移動創意工作室

Surface Pro 擁有與 Surface Studio 一樣的沉浸式創意體驗，打造了高度便攜的產品形態。Surface Pro 採用全新的鉸鏈設計，可調節至 165 度，即刻將 Surface Pro 轉化成「工作室模式」，創造 Surface 上最佳的書寫與繪畫位置。12.3 英寸高解析度 PixelSense？ 顯示屏幕與 Surface 觸控筆完美配合，帶來優質的墨跡書寫體驗。全新 Surface 觸控筆的速度是上一代產品的兩倍，擁有 4096 級壓感，提供更強大的精確度和靈敏度。新的傾角設計更符合實際應用需求，通過陰影和更高的精度帶來更加自然和舒適的墨跡書寫體驗。Surface Dial 同樣能夠在全新 Surface Pro 的屏幕上工作，其釋放了 Surface Studio 開闢的獨特體驗。將 Dial 放置在屏幕上將激活專屬應用的數字工具，讓人們在工作流程中快速訪問快捷方式和無縫移動。

全新 Surface Pro 將從 人民幣 5，888 元起售，擁有顏色豐富的全新 Surface Pro 特製版專業鍵盤蓋、全新 Surface 觸控筆和 Surface Arc 滑鼠2，為用戶帶來定製化的體驗。豐富的顏色將更加符合您的個人風格，包括亮鉑金、深酒紅和灰鈷藍7。

全新 Surface Pro 將於 2017 年 6 月 15 日在全球 26 個市場發佈，包括澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、中國、丹麥、芬蘭、法國、德國、中國香港、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、中國台灣、英國和美國。

全新 Surface Pro 和 Surface Pro 特製版專業鍵盤蓋即日起至 6 月 6 日在微軟中國官方商城和京東開啟預售，6 月 7 日至 6 月 14 日在天貓商城的微軟中國官方旗艦店、美承、蘇寧和順電以及微軟店中店和微軟授權店（點擊 http://www.microsoftstore.com.cn/store-finder 可查詢門店信息）等線上線下渠道進行預售，並於 2017 年 6月 15 日起正式開售。全新 Surface 觸控筆將在未來幾周內上市。

在 Office 365 與全新的 Microsoft Whiteboard 中實現墨跡書寫功能

全新 Surface Pro 和 Surface 觸控筆帶來數字墨跡書寫體驗，激發世界各地藝術家的創意靈感。然而，人們不只是在素描或者繪畫的時候使用筆，還會用筆書寫來提高效率，如在文檔中書寫和分享批註、在筆記本上記筆記和在白板上勾繪草圖。我們賦予 Surface 觸控筆更強大的創新功能，它將能夠適用於全球富有生產力的 Office 套件。

新的墨跡書寫功能將可以在 Word、Excel 和 PowerPoint 中使用，包括一個自定義合集，其中有您喜愛的鋼筆、鉛筆和熒光筆等選擇，並且您的個性化設置將在不同的 Office 應用和設備中進行同步，同時全新的 Surface 觸控筆還支持傾角和陰影。這些功能將在 6 月份為所有的 Office 365 訂閱用戶推送，包括超過 1 億月度活躍商業用戶和 2600 萬個人訂閱用戶。

未來，我們將推出更多的墨跡書寫體驗，包括全新 Microsoft Whiteboard 應用，它將為創作提供無限延展的畫布、多方墨跡書寫即時協作。今年晚些時候，用戶可以通過Microsoft Whiteboard 應用，跨越擴展的支持墨跡書寫功能的 Windows 10 設備，進行構思和項目的協作。

Surface Studio進入新的市場

2016 年 10 月，微軟首次發佈了 Surface Studio 這一全新類別的設備，它能從工作站轉變為富有生產力的數字畫布，在超薄的液晶顯示屏6上帶來了更加自然與沉浸式的創作方式。Surface Studio 將在澳大利亞、中國、丹麥、芬蘭、法國、德國、中國香港、日本、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士和英國上市。

日期: 2017 年 5 月 24 日至 5 月 30 日， Surface Studio將在微軟中國官方商城進行預售，5 月 31 日至 6 月 14 日，在天貓商城的微軟中國官方旗艦店和京東、美承、蘇寧和順電以及微軟授權店（點擊 http://www.microsoftstore.com.cn/store-finder 可查詢門店信息）等線上線下渠道進行預售，並於 2017 年 6月 15 日起正式開售。Surface Studio 起售價為人民幣 25，988 元。