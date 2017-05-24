新浪科技訊 5月24日消息，周鴻禕今日在個人公眾號上發表言論，認為王思聰對共享充電寶的看法不能代表10億用戶，無論共享充電寶還是單車，在用戶量劇增后，肯定會找到其商業價值。

周鴻禕認為，目前共享單車的市場競爭很激烈，但不以技術創新為導向。其中可能存在兩個原因，一方面是資本需求的增加，即若做太多的技術創新，那麼單車的成本會增加。另一方面是破壞率太高，若加入值錢的零件，則一定會被偷走。

周鴻禕稱，若360要做共享單車，則會考慮實際問題：摔不壞，不漏氣，不掉鏈子。

對於共享充電寶，王思聰此前曾發表言論，稱「共享充電寶要是能成我吃翔」。

「中國只有一個王思聰，除他之外還有10億用戶」，周鴻禕認為，無論創業者還是投資人，看產品一定要有同理心，看大眾用戶的需求。在中國，很多人用手機刷微信看視頻，電量基本不夠用，在此情況下，共享充電寶就是有需求的。

目前，無論是單車還是充電寶，可能還看不清營收價值，但是當用戶量越來越大時，也會找到其商業價值。

當共享單車用戶越來越多的時候，未來也可能顛覆做支付的企業，也可能顛覆做社交的企業，「這就是互聯網和創新的魅力」，周鴻禕說。（韓大鵬）

以下為原文內容：

公司同事愚人節開腦洞，說我們要做個有技術含量的共享單車，讓很多人誤會了。最近很多人就問我怎麼看共享單車、共享充電寶。

我覺得互聯網共享單車的競爭已經很激烈了，我們不會進入。但可以聊聊。

目前共享單車的市場競爭，可以說已經不以技術創新為導向了。

我覺得原因有很多，但一定不是共享單車廠商技術不行或者沒有想法。

之所以沒有做那麼多的技術創新，一個我覺得是如果在共享單車上做了太多的技術創新，那麼單車成本就高了，進而對資本的需求就高了。

其次是，現在共享單車的破壞率太高了。我看到有人說，如果你在路邊看到孤伶伶的一輛車在那沒人騎，那這輛車一定是壞的。那麼，如果在車上做了太多技術創新的產品，加了值錢的零件，我覺得一定會被偷走。比如加個太陽能充電板，估計還沒給車內的電池充好電就被偷走了。或者像愚人節我們說的那個，加個行車記錄儀，我覺得這樣肯定會進一步增加共享單車被損毀的概率。

然後回到用戶需求上，對於共享單車的用戶來說，現在的第一關注點是能不能找到車騎，能找到車騎，和騎起來有沒有增值服務是有區別的，前者是剛需，後者是體驗升級。現在我們看的一些共享單車就是，雖然沒有什麼技術含量，但架不住車多，能解決用戶的剛需。

所以，如果說我現在要做共享單車，我覺得應該老老實實做一個非常皮實，怎麼也摔不壞，輪胎不漏氣，永遠不會掉鏈子的自行車，這個可能會更實際一點。

我知道王思聰最近也關注了共享充電寶這個事情。不管是共享單車還是共享充電寶，實話說，剛開始我也看不懂，只是我沒有輕易下結論。

因為我們也遇到過這樣的情況，最早我們做安全、做免費殺毒的時候，進行創新的時候，很多人也看不懂，包括我們的股東。所以有時候，一些創新的東西，可能大家當時都看不懂，恰恰大家看不懂的東西可能是一種創新。

還有一點，我不是共享單車、共享充電寶的典型用戶。我出入哪裡都有汽車，基本上沒有什麼機會騎車。但是我也注意到，對於360很多員工來說，下地鐵、下公交之後，最後一兩公里，確實是有騎車的需求。而且，在公司樓下的街邊，其他對方，我也看到很多人騎著五顏六色的共享單車，這至少說明共享單車打動了用戶的心理需求，滿足了用戶的剛需，當用戶用習慣了，可能頻度就上來了。所以我覺得它是有用戶價值的。

共享充電寶也一樣，我車上常備充電器，可能就用不到共享充電寶。但是我們要知道，中國的快十億手機用戶中，有很大一部分人每天都玩命的刷微信、刷微博、打遊戲、看視頻還有看直播。所以無論你手機電池多強勁，在重度摧殘下，基本都使用不到一天。這時候，共享充電寶就是有需求的。

所以有時候我覺得，不能用自己的感覺去揣測產品，不能用自己的人生經歷去體驗產品。無論創業者還是投資人，看產品一定是得有同理心，看大眾用戶的需求。王思聰那麼看充電寶也是有道理的，但是中國只有一個王思聰，王思聰之外還有十億用戶。

現在看共享單車和共享充電寶類的產品，是有用戶價值的，但是現在不一定有營收價值。

其實原先大家都是有營收價值的，產品解決了用戶需求，用戶為之付費，但現在市場競爭過於激烈，尤其是之前的O2O帶了一個補貼的開頭，所以現在大家都免費，甚至貼錢發紅包。所以造成當前還沒有營收價值的狀態。

雖然現在可能看不清營收價值，但是當它用戶量越來越大的時候，也會找到其商業價值。舉例來說，未來顛覆滴滴的可能不是第二個滴滴，而是共享單車。因為共享單車的利用頻率比打車的利用頻率要多，在用戶使用次數多了之後，共享單車知道用戶的行程習慣，在某一次用戶要解鎖使用共享單車的時候，共享單車沒準就提示說你看你這五公里騎的也挺累的，我給你叫個計程車吧。

這是因為有了用戶之後，很多事情在互聯網裡就可以做了。腦洞再大一點，當共享單車用戶越來越多的時候，未來也可能顛覆做支付的企業，也可能顛覆做社交的企業……我覺得這個就是互聯網和創新的魅力。

很多產品，包括共享充電寶，剛出來的時候，可能想法並不完美，有很多缺點。但有很多人在做、很多資金進來的時候，在這個過程中，沒準充電寶的產品形態、商業模式會不斷的發展，因為現在也沒有定型。可能做著做著就有新的東西出來，比如是不是有人能做出智能的充電寶，比如充電寶帶著屏幕，可以玩遊戲可以看視頻，這可能會變成新的模式。

所以，商業模式不是想出來的，不是策劃出來的，也不是媒體在那談論出來的，而是用戶需求不斷的領導著，大家不斷的去打磨、探索出來的。

最早360做免費安全、免費殺毒的時候，實際上也沒有想好商業模式是什麼，就是覺得安全是互聯網用戶的基本需求，可以做。後面出來的360安全瀏覽器、360導航以及360搜索等等，都是順著用戶需求，慢慢探索出來的，一步一步走出來的。

談到共享單車、共享充電寶，還想說一點關於國內創業市場的話。

共享單車、共享充電寶，包括之前的團購、O2O甚至智能硬體等等創業潮，反映出一點國內創業市場的問題，就是：「一人捅破窗戶紙，千軍萬馬獨木橋」。

在過去的幾波創業大潮之中，每次當有一個人或團隊找到某個突破點之後，大家就一窩蜂跟風模仿，把味道就搞變了。最早，團購帶起了「千團大戰」，然後是O2O市場上的外賣補貼大戰，後來的網約車大戰，到現在變成共享單車大戰，現在共享單車的顏色都不夠用了。

創業市場的競爭最後就這樣變成了資本的遊戲，當然資本很重要，沒有資本共享單車這個事情肯定做不成。但反過來，當公司之間的競爭變成比融資，比誰花錢快，雖然也可能成功，但是這不能成為很多創業公司模仿的對象，畢竟對大多數創業公司來說，不可能完全靠資本來建立壁壘，還是需要靠用產品創新、體驗改進來建立壁壘。

所以，儘管很多媒體在追逐共享單車，它也成為很多媒體報導的焦點，所有資本的追逐點。但是我覺得它應該是創新的一種，不應該成為創新的全部。

創新應該有百花齊放的局面，多樣性創新的世界才能帶來更好的結果。在媒體爭相報導，在投資人覺得再不投資就錯過這個機會的恐慌心理的支配下，我們是不是能夠多看一看其他的創新公司？