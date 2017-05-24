（中央社梵蒂岡2017年5月24日綜合外電報導）美國億萬富豪總統川普今天前往梵蒂岡，會見窮人代言人教宗方濟各（Pope Francis），雙方能否找到共識、化解分歧，吸引各界關注。



法新社報導，川普和方濟各在移民和氣候變遷等諸多議題立場南轅北轍。兩人曾透過媒體激烈交鋒，尤其是在川普於2016年競選美國總統期間。



不過，雙方也可能達成和解，方濟各2013年迎來當選天主教教宗後的第1個耶誕節時，川普在推特推文說，「新教宗是個謙遜的人，和我非常像，這或許可以解釋我如此喜愛他的原因」。



方濟各本月承諾，在親自與川普對話前，不會「評斷」這個人。



伊斯蘭國（IS）宣稱犯下22日英國曼徹斯特體育館演唱會的自殺攻擊案後，這個全球最小的國家將採取嚴密維安措施，出動瑞士衛隊、反恐警察和嗅探狗。



川普在選戰期間曾喚起IS攻擊梵蒂岡的恐怖陰影，他說，「假如」此事發生，「教宗唯一的希望和祈求會是川普當總統」。



梵蒂岡是川普上任以來首度出訪的其中1站；川普抵達梵蒂岡前，先造訪沙烏地阿拉伯、以色列和巴勒斯坦自治區。



白宮國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）說，「從來沒有1位總統在同一趟行程中，造訪了猶太、基督教和穆斯林國家和其宗教聖地」，還形容這是一趟「極具歷史意義」的訪問行程。



麥馬斯特說：「他將把寬容和希望的訊息，傳達給數十億人。」



作為1位支持率處於歷史低點的新總統，川普或許希望藉著與曾是「時代雜誌」（TIME）和「滾石」雜誌（Rolling Stone）封面人物的方濟各往來，來提振自己的聲望。（譯者：中央社劉文瑜）