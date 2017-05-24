（中央社橘城24日綜合外電報導）美國一名母親陪同四肢癱瘓的兒子攻讀加州查普曼大學MBA，她堂堂課不缺席，還幫兒子做筆記。在畢業典禮這天，這名慈母驚喜獲頒榮譽學位。她說，身為母親，你就是希望能幫助孩子度過難關。



美聯社及美國「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，退休小學教師茱蒂．歐康納（Judy O'Connor）20日推著坐在輪椅上的兒子馬提．歐康納（Marty O'Connor），參加查普曼大學（Chapman University）畢業典禮。



馬提領完畢業證書後，台上主持人哽咽宣布，學校教師、高層和董事會決定也頒給茱蒂MBA學位。授予榮譽學位的構想是來自馬提。



茱蒂對這項突如其來的驚喜感到震驚不已，但試圖保持冷靜，她向起立致意的群眾送上飛吻。



她在典禮開始前說：「我是個怪咖，愛待在學校。說真的，我很享受在學校的每一刻。」



馬提畢業自科羅拉多大學（University of Colorado），2012年在一家包裝公司擔任銷售，同年不慎自樓梯摔下，四肢癱瘓。



馬提在學校網站上分享說：「受傷後，我無所適從，失去方向。我需要一些心裡挑戰，也希望讓自己增加專業價值。」



馬提的母親茱蒂原本住在佛羅里達州，後來搬到南加州協助兒子取得MBA。



茱蒂說，身為一名母親，你就是希望能幫助自己的孩子度過難關，我對他永遠有信心。（譯者：中央社蔡佳伶）1060524