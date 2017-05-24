（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦24日專電）世界衛生組織（WHO）下屆秘書長將由衣索比亞籍艾德哈諾姆接任，中央社記者今天對他提問，台灣希望參與世界衛生大會（WHA），他回應時連說三次「我知道」。



WHO昨天下午改選新秘書長，由艾德哈諾姆（Tedros Adhanom）當選，他7月起將接替來自香港的陳馮富珍。



中央社記者今天在日內瓦洲際飯店見到艾德哈諾姆與幕僚在餐廳開會，趨前表明是來自台灣的媒體，禮貌性詢問可否打擾後提問，台灣恭賀他的當選，他聽到後主動與記者握手表示謝謝。



記者把握機會向艾德哈諾姆提問，台灣希望能在他當選後有機會參與世界衛生大會（WHA），並表示台灣在醫療及公衛方面有非常多的經驗，很樂於與國際合作做出貢獻。



艾德哈諾姆聽後非常客氣地連說3次「我知道（I know.）」，但並未進一步說明，之後表示樂意與記者合照。



中華民國衛福部長陳時中昨晚受訪表示，他已向艾德哈諾姆致賀函，認為艾德哈諾姆的政見開宗明義表示，將改造WHO成為更加有效率及透明的權責相符機構，並以獨立科學研發為基礎、成為反應靈敏且快速協調的機構，由此可見新任秘書長對機構改造有相當抱負，相信他在未來處理相關的事情，專業性應該會比較高。1060524