（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）美國總統川普今天在梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方先在鏡頭前熱忱握手，接著私下會談。第一夫人梅蘭妮亞和第一千金伊凡卡兩人都選穿黑色服飾陪同出席。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，天主教神聖總部梵蒂岡是川普（Donald Trump）到沙烏地阿拉伯會晤穆斯林領袖，接著走訪耶路撒冷聖地後世界宗教之旅終站。



法新社報導，川普和教宗方濟各（Pope Francis）今早之前不曾見過面，但已在諸多立場上公開衝突，從移民、無節制的資本主義，到氣候變遷等所在都有。



兩人在死刑和武器貿易方面同樣立場相左，但都強烈反對墮胎。



參與會面的還有美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania）、第一千金伊凡卡（Ivanka）。訪梵女賓素有穿黑色服飾傳統，儘管這項禮儀已不再被一體遵循，梅蘭妮亞和伊凡卡還是都這麼做。



倫敦「每日郵報」（Daily Mail）網站刊登照片顯示，梅蘭妮亞頭戴黑紗，一改以往性感形象。



這場會面在教宗官邸使徒宮（Apostolic Palace）的私人圖書館進行。方濟各選擇住在較簡樸的梵蒂岡禮賓館，並沒有使用這座官邸。



見面之後，80歲的教宗預定在梵蒂岡聖伯多祿廣場對信徒發表每週例行演講，川普夫婦則將對西斯汀教堂（Sistine Chapel）和聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）進行私人旅遊。（譯者：中央社何宏儒）1060524