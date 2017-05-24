南韓總統文在寅派遣特使宋永吉前往俄羅斯訪問，23日在莫斯科會晤俄羅斯高官，預計今(24)日下午會見總統普亭。宋永吉將傳達文在寅希望強化俄韓關係，共同防禦北韓威脅。

韓聯社報導，宋永吉帶來文在寅的訊息，希望透過南北韓與俄羅斯的經濟合作，為北韓的困境帶來改變，俄羅斯則希望，應與北韓透過外交與談判方式溝通，取代制裁及軍事行動。雙方達成共識，目前解決北韓問題最有效的方式，就是南、北韓合作。

宋永吉將會晤俄羅斯總統普亭，並轉交文在寅的親筆信。文在寅上任後頻頻派使出訪各國，除俄羅斯外，南韓媒體日前報導，文在寅最近請南韓主教前往梵蒂岡，向天主教教宗方濟各遞交親筆信，盼能促成「金文會」。

文在寅上任後，分派特使到美日中俄四國，力求推動外交平衡。然而在中韓及日韓關係上，卻分別有薩德與慰安婦問題兩支芒刺，考驗著文在寅智慧。