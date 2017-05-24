無懼死亡威脅 亞莉安娜母親助數名粉絲逃生NOWnews今日新聞 (2017-05-24 15:38)
美國新生代歌手亞莉安娜（Ariana Grande）近日展開歐洲巡迴，22日於英國曼徹斯特的演唱會遭遇恐怖攻擊，造成多人死傷。事發現場一片混亂，亞莉安娜坐在貴賓席上的母親則於第一時間跳出來協助歌迷逃生，前後共帶著數名歌迷至後台避難，也讓網友們大讚她是最棒媽媽。
根據《鏡報》報導，美國歌手亞莉安娜22日於英國曼徹斯特的演唱會遭遇恐怖攻擊，事發現場一片混亂，造成多人死傷。當時亞莉安娜的母親瓊恩 （Jone Grande） 也在現場，她第一時間加入疏散救援的行列，幫助數十名粉絲至後台避難，直到警方到場支援。瓊恩的舉動也立刻在社群網站上流傳開來，獲得網友一致推崇。
據悉，亞莉安娜的母親當天是想到後台看女兒，但遇到突發狀況她則發揮愛屋及烏的心，帶著女兒的粉絲一同至後台避難。事後她也不停安撫亞莉安娜，一同陪伴她返抵美國，是位十足的好媽媽。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
鄭秀文睽違7年台灣開唱 放送點歌重溫天后經典【NOWnews今日新聞】
《惡女》金玉彬再戰坎城 首映掌聲長達4分鐘【NOWnews今日新聞】
盧學叡待友掏心掏肺 對方卻在背後狠捅一刀【NOWnews今日新聞】
豬哥亮「告別秀」 憑訃聞對號入座【NOWnews今日新聞】
愛紗嬌美披婚紗 老公霸氣又體貼撫平「婚宴焦慮」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》