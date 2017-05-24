▲亞莉安娜（右）與母親的感情非常要好。這次女兒的演唱會遭遇恐怖攻擊，她也發揮愛屋及烏的心，帶著粉絲一同避難。（圖／翻攝自推特，2017.05.24）

美國新生代歌手亞莉安娜（Ariana Grande）近日展開歐洲巡迴，22日於英國曼徹斯特的演唱會遭遇恐怖攻擊，造成多人死傷。事發現場一片混亂，亞莉安娜坐在貴賓席上的母親則於第一時間跳出來協助歌迷逃生，前後共帶著數名歌迷至後台避難，也讓網友們大讚她是最棒媽媽。

根據《鏡報》報導，美國歌手亞莉安娜22日於英國曼徹斯特的演唱會遭遇恐怖攻擊，事發現場一片混亂，造成多人死傷。當時亞莉安娜的母親瓊恩 （Jone Grande） 也在現場，她第一時間加入疏散救援的行列，幫助數十名粉絲至後台避難，直到警方到場支援。瓊恩的舉動也立刻在社群網站上流傳開來，獲得網友一致推崇。

據悉，亞莉安娜的母親當天是想到後台看女兒，但遇到突發狀況她則發揮愛屋及烏的心，帶著女兒的粉絲一同至後台避難。事後她也不停安撫亞莉安娜，一同陪伴她返抵美國，是位十足的好媽媽。