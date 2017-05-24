世界最狂金正恩，連川普也甘拜下風。根據美國媒體公開的一份文件顯示，美國總統川普上月與菲律賓總統杜特蒂通話，他稱呼北韓領導人金正恩為「核武狂人」。

美國《華盛頓郵報》公開川普在上月與杜特蒂的通話文字稿，川普問杜特蒂，金正恩「是否穩定」，杜特蒂回答：「金正恩的腦筋不正常，他隨時會發瘋。」還說金正恩射飛彈跟玩玩具一樣，隨時都會給世界帶來災難。

不過，川普樂觀地說，北韓近來試射飛彈都失敗，他很高興，因為所有火箭都墜毀了。川普表示，美國擁有比北韓更強大的火力，超過20倍，但不會像他一樣濫用。他也強調，不能放任核武狂人金正恩，讓朝鮮半島緊張情勢升溫。

川普也在電話中也向杜特蒂喊話，希望他能告訴中國大陸，加強對北韓施壓。川普強調，絕不能放任狂人金正恩繼續發展核武，為全世界帶來威脅。