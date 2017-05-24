（中央社記者林行健馬尼拉2017年5月24日專電）菲律賓總統杜特蒂昨天深夜宣布民答那峨島全島進入戒嚴狀態，這是菲國自1972年以來第2次的大範圍戒嚴，但根據1987年憲法，這需要經過國會同意。



激進穆斯林武裝團體「馬巫德集團」（Maute Group）昨天在民答那峨島穆斯林區大城馬拉韋市（Marawi）與軍警人員發生交戰，這批恐怖分子占據了醫院、監獄，焚燒教堂、學校，挾持人質，並升起伊斯蘭國（IS）旗幟。



杜特蒂以鎮壓叛亂為由，宣布民答那峨島實施戒嚴。



1972年9月21日，當時的菲律賓總統馬可仕以共產黨叛亂、一連串爆炸事件及國防部長遭到行刺為由，宣布全國實施戒嚴，1981年1月17日解除，但仍維持鐵腕統治，直到1986年在人民革命中被推翻為止。



2009年12月5日，當時的總統雅羅育夫人也曾對馬吉丹奧省（Maguindanao）實施了7天的短暫「地方性」戒嚴。此前不久，馬吉丹奧省一座小鎮發生58人喪生的政治大屠殺事件。



雅羅育夫人於同年12月12日解除馬吉丹奧省的戒嚴。



老一輩菲人對馬可仕時代的戒嚴統治仍心有餘悸。



當時，馬可仕發布命令，將所有權力集中在總統身上，授權軍方逮捕叛亂分子、執行宵禁、禁止集會，關閉所有民間媒體，控制公共設施。國際特赦組織（Amnesty International）說，有3000多人被殺、3萬4000人被刑求，7萬人被囚禁。



根據馬可仕倒台後制訂的1987年菲律賓憲法，總統只能在遭遇侵略、叛亂及不法暴力時宣布不超過60天的戒嚴。總統必須在宣布後的48小時內向國會提出報告，由國會表決是否認可。



國會也可在總統的要求下，視情況延長戒嚴期限。



此外，如有民眾向最高法院提出質疑，最高法院將檢視戒嚴措施「是否具有充足的事實根據」。