（中央社洛杉磯2017年5月23日綜合外電報導）美國加州交通官員今天說，加州濱海景致壯闊的1號公路發生大規模岩石崩塌，掩埋一大段公路。官員表示，這是加州史上最大規模的坍方。



1號公路先前受到劇烈冬季暴風雪侵襲，已經多次封路。



法新社報導，美國風景最壯觀絕美的公路之一的1號公路，沿線偏遠且大部分杳無人跡的泥溪（Mud Creek）地區20日早上發生坍方。



這場大崩塌有100萬噸的泥土從邊坡滑落，掩埋1500英尺（將近0.5公里）的路段。加州交通部門發言人席威斯（Jim Shivers）說，這個路段的道路之前已經遭到封閉。



他說：「我們預計封閉道路數月。」「這是非常、非常重大的事件…我們前所未見，有很多工作要忙。」



他說這場崩塌規模之大，使得從邊坡傾瀉而下的落石和泥土持續往前推進到距離海岸線250英尺（76.2公尺）遠的海底。



加州今年剛經歷過史上最潮溼的冬季之一，造成多起坍方、水災，蜿蜒的濱海道路也多次遭到封閉。



根據舊金山網站SFGate網站，加州運輸局發言人克魯茲（Susana Cruz）說：「我們還沒辦法到現場評估災損。土石還在滑動。」「我們找來地理學家和工程師週末到現場勘查，看看要如何清除土石。」



克魯茲說，就她所知，這是加州史上最大規模的坍方，「絕無僅有」。（譯者：中央社李佩珊）