作者:編輯部

(圖片來源為Titanic粉絲專頁)

經典史詩愛情電影《鐵達尼號》於今已上映滿20週年,天后席琳狄翁(Celine Dion)也於21 日美國告示牌音樂獎晚會再次演唱《鐵達尼號》主題曲「My Heart Will Go On」,不僅獲得全場掌聲,也勾起觀眾當時對《鐵達尼號》的感動,網路也開始出現了回憶熱潮。

改編自鐵達尼號海難事件

電影《鐵達尼號》的背景是改編自20世紀初相當著名的船難事件。1912年,一艘名為「鐵達尼號」的郵輪在處女航時,因人為原因而撞上冰山,船裂成兩半後沉入大西洋中,死亡人數估計超過1500人,堪稱是20世紀最大船難事件。

史上首部賣破十億美金票房的電影

《鐵達尼號》由詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導,1997年上映後不僅刷新各國電影映期最久紀錄,當年掀起全球熱潮,也是影史首部賣座突破十億美金的電影。

捧紅男女主角

除了是上映12年來最賣座電影,《鐵達尼號》也大力捧紅了各演員,尤其是飾演男主角傑克的李奧納多,以及飾演女主角蘿絲的凱特溫絲蕾,兩人隨後也陸續拍攝多部知名電影。

《My Heart Will Go On》堪稱是「世紀情歌」

由席琳狄翁演唱的《My Heart Will Go On》當時配上鐵達尼號的動人愛情故事,專輯在全球熱賣1500萬張,讓席琳狄翁跟著電影爆紅,歌曲也獲得奧斯卡最佳原創歌曲等大獎肯定,讓席琳狄翁奠定了天后地位。

創下許多經典台詞

《鐵達尼號》除了感人浪漫的愛情故事讓影迷難以忘懷之外,其中許多場景及台詞也成了不朽的經典,包括男女主角站在船頭講的「I'm the king of the world!」,以及「You jump, I jump.」等,直今仍是難以取代的經典對白。