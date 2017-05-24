（中央社記者康世人新德里2017年5月24日專電）為抗衡中國大陸「一帶一路」計畫，印度和日本趁著非洲開發銀行年會在印度召開，討論在非洲援助基礎建設。印度總理莫迪昨天更呼籲，在印、日協助下建立亞非成長走廊。



第52屆非洲發展銀行（African Development Bank，AfDB）理事會年會及第43屆非洲發展基金理事會年會22日起在印度古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）一連舉行4天，並在昨天舉辦開幕儀式。



根據非洲發展銀行發出的新聞稿，應邀在開幕式致詞的印度總理莫迪表示，印度與非洲有著幾百年的古老且堅強的關係。



莫迪呼籲，為了發展非洲經濟，能在印度與日本支持下推動「亞非成長走廊」（Asia-Africa Growth Corridor）。



為對抗中國大陸透過「一帶一路」的基礎建設援助，擴張影響力到東南亞、中東、南亞和非洲國家，印度與日本正在討論合作在非洲、伊朗、斯里蘭卡和東南亞國家援助興建多個基礎建設項目，已削減中國大陸在這些國家的影響力。



印度卡內基分析師巴魯阿（Darshana Baruah）近日發表文章指出，隨著中國大陸透過「一帶一路」試圖在東南亞到歐洲打造一條基礎建設走廊，擴大對沿線國家影響力，印度和日本也必須尋求類似作法，以抵制中國大陸的擴張。



此外，非洲發展銀行總裁阿德西納（Akinwumi Adesina）向與會3000多名貴賓報告非洲發展銀行五大工作重點的10年戰略，內容包括「點亮」（Light up）、「電力非洲」（Power Africa）、「餵飽非洲」（Feed Africa）、「非洲工業化」（Industrialise Africa）、「非洲整合」（Integrate Africa），同時改善非洲人民的生活品質。