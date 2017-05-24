（中央社河內24日電）越南網路近日流傳一段2名騎士碰到突然竄出馬路的狗狗而慘摔的影片，引起網友熱烈討論。



這起交通事故於20日在南部同奈省（Dong Nai）發生，影片由路邊某一家戶監視器拍攝到。



影片中，在車輛穿流不息的馬路上，突然從路邊衝出一隻狗狗，讓一名女性騎士緊急剎車摔倒，狗狗又衝到對向車道，再讓一名男性騎士閃避不及撞上，這2人、機車與狗狗都在路上滑行好幾公尺。



事發後，周邊民眾趕來協助，這2名騎士都受輕傷，不過狗狗動一動後幾乎沒有生命跡象。



這段影片上傳網路後，獲得許多網友分享，引起熱烈討論。網友除了對二名摔車騎士和遭撞死的狗狗表示同情外，還把矛頭指向狗狗主人，要求他要負起責任；同時呼籲民眾與相關機構嚴格落實有關寵物管理的規定。1060524