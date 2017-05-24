狗狗突竄馬路 越南2騎士閃避不及慘摔中央社 (2017-05-24 15:30)
（中央社河內24日電）越南網路近日流傳一段2名騎士碰到突然竄出馬路的狗狗而慘摔的影片，引起網友熱烈討論。
這起交通事故於20日在南部同奈省（Dong Nai）發生，影片由路邊某一家戶監視器拍攝到。
影片中，在車輛穿流不息的馬路上，突然從路邊衝出一隻狗狗，讓一名女性騎士緊急剎車摔倒，狗狗又衝到對向車道，再讓一名男性騎士閃避不及撞上，這2人、機車與狗狗都在路上滑行好幾公尺。
事發後，周邊民眾趕來協助，這2名騎士都受輕傷，不過狗狗動一動後幾乎沒有生命跡象。
這段影片上傳網路後，獲得許多網友分享，引起熱烈討論。網友除了對二名摔車騎士和遭撞死的狗狗表示同情外，還把矛頭指向狗狗主人，要求他要負起責任；同時呼籲民眾與相關機構嚴格落實有關寵物管理的規定。1060524
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長【中央社】
亞莉安娜演唱會爆炸 英警籲遠離事發地【中央社】
朴槿惠出庭否認指控 法庭再見崔順實成陌路【北京新浪網】
舊貨市場撿到寶 390元買到逾千萬大鑽戒【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》