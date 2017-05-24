（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）以韓劇「繼承者們」暴紅的南韓帥哥金宇彬所屬經紀公司sidusHQ娛樂今天表示，金宇彬前往醫院就診時被診斷出罹患鼻咽癌，目前他正在接受治療。粉絲聞訊紛表關心。



南韓媒體NewsEn引述sidusHQ消息人士表示，「金宇彬近來行程緊湊，身體狀況出現異常，在送往醫院進行診斷後，院方稱患有鼻咽癌。」



這名人士透露，「院方表示，所幸金宇彬因及時前往醫院診斷，所以處於發病初期，現在對他進行藥物和放射治療。未來一段時間，金宇彬將以治療為主，感謝粉絲們的關心。」



對此，粉絲們紛紛表示，「希望金宇彬好起來」、「我們都在你的身邊」、「你的健康讓我們牽掛」等。。1060524