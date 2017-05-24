（中央社記者鄭景雯台北24日電）藝人小Ｓ徐熙娣在電影「吃吃的愛」中扮殭屍，下戲後她不卸妝，回家嚇女兒，以為自己在演「陰屍路」，婆婆嚇到直說，「不要這樣嚇媽媽」，讓小Ｓ很滿意，「ok這樣值得了」。



電影「吃吃的愛」今晚在信義威秀中庭舉行首映會，導演蔡康永、女主角小Ｓ、男主角金世佳今天在文華東方酒店接受平面媒體訪問。



小S在片中一場飾演殭屍的戲，當天下戲後她沒卸妝，還預告女兒「明天會有殭屍來喔」，回家後她就大力拍門「碰碰碰」，女兒還約了同學來，她當成在演「陰屍路」，小朋友還躲到書房底下拿椅子擋住，「我就去抓他們」。



嚇完小朋友還不過癮，跑去敲婆婆的房門，婆婆門一打開嚇得直呼，「哎呦喂呀，妳不要這樣嚇媽媽」，小S當下滿足地說，「ok這樣值得了」。



小Ｓ也因為「吃吃的愛」和林志玲成為好友，卻沒有要把她拉進S幫，小Ｓ說，姊妹淘裡面是沒有人不喜歡林志玲，但都會在群組傳林志玲機場的穿著給大家看。



小Ｓ搞笑說，林志玲有自己的特殊品味，「會在夏天穿長的裙子，然後配長筒靴，這個Look很令人驚艷」，但會和林志玲展開新友誼，變成不同朋友圈。



小Ｓ原以為今晚林志玲會出席首映會，早就叫造型師去借「一定會露」的衣服，沒想到幾天前她不幸摔傷，不能穿高跟鞋，「也還好林志玲在歐洲，今天不能來首映」。



片中小Ｓ和金世佳飾演一對情侶，記者問金世佳當小Ｓ躺在他胸懷有沒有動心，金世佳立刻回說「不會」，但再逼問如果不是演戲，現實生活中小Ｓ沒有結婚，他會不會動心，金世佳被逼問到直冒冷汗，最後才勉強擠出一句，「可能要喝很多酒以後吧」。



蔡康永提到，他和林志玲、金世佳上小Ｓ主持的「姊姊好餓」第二季第一集，其中有一個橋段要彼此說出稱讚對方的一句話，金世佳那時就對林志玲說「妳是天使」，沒想到林志玲居然落淚。



而金世佳則說小Ｓ「很nice」，有如被發好人卡，小Ｓ一副無關緊要，「Angel（天使）或Bitch（賤人），我要當Bitch」，更說「成為諧星的包袱很少」，就算跌倒旁人也只會覺得「小Ｓ跌倒還好」，要是林志玲跌倒就會放大來看。1060524