金宇彬驚傳罹患鼻咽癌 正接受放射治療中央社 (2017-05-24 15:17)
（中央社台北24日綜合報導）以「繼承者們」走紅的南韓演員金宇彬，今天傳出罹患鼻咽癌的驚人消息，經紀公司表示，他已開始接受治療。
金宇彬所屬經紀公司SidusHQ表示，金宇彬近日進行各項工作期間，身體出現異常狀況，就醫後診斷為鼻咽癌。
經紀公司表示，考慮到外界的關心與擔憂，決定公開這項消息，但不幸中的大幸是，目前開始治療為時未晚，金宇彬已開始進行藥物治療及放射治療。
公司表示，目前正在協商已排定的行程，並強調目前以專心治療為優先，以求能讓金宇彬盡快痊癒，恢復健康的狀態，也希望外界能給予支持與鼓勵。（譯者：中央社廖禹揚）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
鄭秀文睽違7年台灣開唱 放送點歌重溫天后經典【NOWnews今日新聞】
《惡女》金玉彬再戰坎城 首映掌聲長達4分鐘【NOWnews今日新聞】
盧學叡待友掏心掏肺 對方卻在背後狠捅一刀【NOWnews今日新聞】
豬哥亮「告別秀」 憑訃聞對號入座【NOWnews今日新聞】
愛紗嬌美披婚紗 老公霸氣又體貼撫平「婚宴焦慮」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》