（中央社台北24日綜合報導）以「繼承者們」走紅的南韓演員金宇彬，今天傳出罹患鼻咽癌的驚人消息，經紀公司表示，他已開始接受治療。



金宇彬所屬經紀公司SidusHQ表示，金宇彬近日進行各項工作期間，身體出現異常狀況，就醫後診斷為鼻咽癌。



經紀公司表示，考慮到外界的關心與擔憂，決定公開這項消息，但不幸中的大幸是，目前開始治療為時未晚，金宇彬已開始進行藥物治療及放射治療。



公司表示，目前正在協商已排定的行程，並強調目前以專心治療為優先，以求能讓金宇彬盡快痊癒，恢復健康的狀態，也希望外界能給予支持與鼓勵。（譯者：中央社廖禹揚）